Maltempo, temporali al sud, allerta rossa in Calabria

45 sec

Dal pomeriggio di oggi ci saranno venti da forti a burrasca sulla Campania, con persistenza su Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, in estensione da domani alla Toscana, specie settori costieri centro-settentrionali, e ai settori appenninici di Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, con raffiche fino a burrasca forte specie sui crinali.

Advertisement

Forti mareggiate lungo le coste esposte.

Lo segnala un’allerta meteo della Protezione civile.

Previsto, inoltre, sempre per domani, il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Calabria c entro-settentrionale, Basilicata e Campania. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta rossa su Calabria per rischio idrogeologico; allerta arancione su settori di Campania, Basilicata e Calabria; gialla su Umbria e Lazio, sui restanti settori di Campania, Basilicata e Calabria, e su parte di Abruzzo, Sicilia, Sardegna. (ANSA).

Advertisement

Advertisement