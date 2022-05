Piero Renda: “Riparte il Parco Agricolo Calabria. Una rete attiva per promuovere imprese agricole, artigiane e agricoltura sociale”

2 min, 8 sec

Nei giorni scorsi, comunica il presidente del Parco Agricolo Calabria Piero Renda, abbiamo rilanciato con maggiore passione civile il Parco Agricolo della Calabria, una rete di piccole imprese, che ha come valori fondativi di riferimento quelli delle Acli Terra e della Dottrina Sociale Della Chiesa. Ne condivide i valori, in modo particolare i principi sociali della solidarieta’ e sussidiarieta’.

Il Parco Agricolo della Calabria ( https://www.facebook.com/parcoagricolo.dellacalabria ) è una rete attiva che promuove le tipicità dei prodotti agricoli e artigianali, presenti sul territorio regionale, valorizzandone la qualità ai fini di favorire occasioni di sviluppo economico e creare un nuovo modello produttivo. L’obiettivo è quello di coniugare la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale, orientato al miglioramento della qualità della vita e del benessere degli abitanti del territorio calabrese, consentendo di attivare politiche ed azioni di ricomposizione e trasformazione dei sistemi urbani ed extraurbani. Di sicuro interesse vi è anche il miglioramento dell’immagine del territorio, attraverso la salvaguardia delle aree agricole, in particolare delle aree “fertili” quali funzioni di rigenerazione ambientale o di produzione agricola, perché si possa creare un paesaggio di qualità.

Con il rilancio delle aziende del Parco Agricolo si deve sostenere la promozione, tutela e rappresentanza degli operatori, impegnati nel creare nuova occupazione nel settore primario, assieme alle loro famiglie che traggono dall’ambiente rurale, agricolo e agroindustriale le risorse di vita e di lavoro. Bisogna porre in essere iniziative in materia naturalistica, paesaggistica ed ambientale e riconoscere negli imprenditori agricoli e artigiani, nei GAS (Gruppi di acquisto solidale) nell’associazionismo rurale e artigianale, i protagonisti della produzione e della crescita culturale, sociale della gente del territorio. Di non secondaria importanza è la formazione tecnico-professionale degli operatori in campo agricolo-artigianale per radicare la piena partecipazione alla vita imprenditoriale e associativa. La rete attiva delle imprese è impegnata per promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell’associazionismo, favorire, e valorizzare la trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli. Centrale e nella missione del Parco Agricolo della Calabria è lo sviluppo dell’agricoltura sociale e delle fattorie sociali, possibilmente in collaborazione e sinergia con le Facoltà di Agraria calabresi e le cooperative che già si occupano di azioni di sviluppo del territorio. Il Parco Agricolo ha attivato una piattaforma blog e un sito facebook per diffondere il marchio e le produzioni delle cinquanta imprese che hanno già aderito al progetto associativo. Grande interesse e tanta partecipazione verso una forma innovativa di micro-filiera che ha trovato risposta nei produttori e in una grande e storica associazione quale Acli Terra.