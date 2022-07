Tragedia del Raganello, Medaglia d’Oro al Valor Civile ai genitori di Antonio De Rasis

Questa mattina il Prefetto della provincia di Cosenza, dott.ssa Vittoria Ciaramella, ha consegnato la Medaglia d’Oro al Valor Civile ai genitori di Antonio De Rasis, la giovane guida di Cerchiara di Calabria che perse la vita nel 2018 nella tragedia del Raganello.

Alla sentita cerimonia erano presenti i familiari di Antonio De Rasis, il Sindaco del Comune di Cerchiara di Calabria ed il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Decreto del Presidente della Repubblica di conferimento della Medaglia d’Oro al valor civile alla memoria del Signor Antonio De Rasis è del 9 giugno 2022 e riporta la seguente motivazione:

“Nel corso di un’escursione, ove si trovava in qualità di guida, a seguito di un’onda anomala formatasi a causa di un torrente in piena, riusciva a mettere in salvonumerose persone che stavano per essere investite dai detriti.

Ormai esausto, veniva travolto dalla piena del torrente, perdendo la vita.

Straordinario esempio di umana solidarietà spinta fino all’estremo sacrificio”. 20 agosto 2018 – Civita (CS).