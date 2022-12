Lamezia, completa rottura della condotta premente Sambuco su via Marconi

Si informano gli utenti che alla significativa riduzione delle portate erogate dal grossista So.Ri.Cal. S.p.A. ai serbatoi idrici di Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte, segnalata nel pomeriggio di ieri 27.12.2022 dalla Lamezia Multiservizi S.p.A. è seguita, intorno alle ore 21:30, la completa rottura della condotta premente Sambuco, nei pressi di Via Guglielmo Marconi.

Tecnici della Società regionale sono prontamente intervenuti mettendo in sicurezza la tubazione, arrestando la dispersione idrica in atto su Via Guglielmo Marconi e programmando l’intervento di riparazione nella mattinata odierna, 28.12.2022. La prolungata sospensione ha compromesso le capacità di erogazione di tutti i serbatoi summenzionati, che nella notte hanno continuato ad erogare regolarmente i volumi idrici di accumulo presenti nelle vasche.

Le forniture idriche agli utenti potrebbero essere garantite ancora per poche ore, mentre il loro ripristino rimane subordinato al completamento dell’intervento manutentivo, le cui tempistiche non sono ancora disponibili. Resta esclusa per Lamezia Multiservizi S.p.A. la possibilità di garantire il servizio in assenza della fornitura idrica da parte del Fornitore So.Ri.Cal. S.p.A.

Le zone potenzialmente interessate da disagi: Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.