Tuffo di inizio anno per l’atletica leggera lametina. V edizione Panoramica in programma ad aprile

Tradizionale tuffo del primo dell’anno, all’insegna dello sport e dell’amicizia. Dopo un allenamento tra il bellissimo lungomare lametino e il litorale di Gizzeria, numerosi runner delle associazioni Libertas Lamezia Terme, Nicholas Green e Violetta Club hanno dato inizio alla stagione podistica con un tuffo in acqua, godendo di una bellissima giornata “primaverile” e del panorama dell’incantevole litorale lametino.

La città di Lamezia è stata premiata nei giorni scorsi dal Coni regionale con la stella al merito al maestro Lino Piricò e al presidente della Libertas Lamezia Gregorio Sesto, già campione regionale di società per l’anno agonistico 2022. Presento al tuffo di inizio anno appassionati runner dai Comuni dell’hinterland e anche da fuori regione, per non mancare a un appuntamento che è ormai un ‘must’ dell’atletica lametina.

Nell’occasione è stata annunciata dal presidente dell’Associazione Nicholas Green Pietro Gatto la quinta edizione della new editiondella Panoramica di Primavera in programma ad aprile 2023.