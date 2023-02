Tavolo Permanente della Filiera Artistico Musicale, anche l’Istituto Comprensivo di Falerna – Nocera Terinese aderisce all’accordo promosso dal Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky

Conclusa la complessa e storica fase d’inquadramento nell’ordinamento giuridico statale, il Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky riprende una delle importanti azioni di sistema rivolte al territorio e orientate alla costituzione e armonizzazione della filiera Artistico-Musicale della Provincia di Catanzaro.

L’iniziativa, così come dichiara il Direttore del Conservatorio, Prof. M° Pierfrancesco Pullia, promossa anche facendo ricorso ad innovative azioni pilota, mira alla costituzione di un Tavolo Permanete della Filiera degli Studi Musicali, a partire dalla provincia di Catanzaro, finalizzato a rafforzare la continuità educativa e l’armonizzazione dei percorsi istruttivi delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado e del Conservatorio con l’obiettivo di realizzare ogni forma di collaborazione e iniziativa in campo didattico, di produzione artistica e collaborazione istituzionale, rivolta a sostenere, integrare e ad ampliare l’offerta formativa delle scuole, in coerenza con le specifiche finalità delle Istituzioni, sviluppando, al contempo, sinergie volte alla crescita culturale, alla preparazione musicale degli studenti, valorizzandone, contestualmente, talenti ed eccellenze. Per tale importante progetto, continua il Direttore Pullia, è stata propedeuticamente messa in atto una notevole e innovativa azione, anch’essa pilota a livello nazionale, di modifica di tutti i 65 corsi e indirizzi di studio accademici presenti nell’offerta formativa del Conservatorio, con l’inserimento, tra le tante innovative iniziative presenti in tutti i piani di studio, di attività di tirocinio degli studenti già a partire dal primo anno del Triennio di I Livello e fino all’ultimo anno del Diploma Accademico di II Livello, progetto didattico che ha registrato, da subito, il parere favorevole del Consiglio Nazionale dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e, a seguire, l’approvazione definitiva da parte del Ministro. L’azione, inoltre, s’inserisce a sistema in un altro complesso quadro progettuale promosso dal Conservatorio e approvato dal Superiore Ministero a valere sul D.M. 934 del 3 agosto 2022 relativo all’“Orientamento attivo nella transizione scuola-università” – nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi all’istruzione: dagli asili nido all’Università” – Investimento 1.6, finanziato dall’Unione europea. In tal guisa, il Conservatorio Statale Tchaikovsky è l’unico Conservatorio di Musica della Regione Calabria partecipante, unitamente alle due Accademie Statali di Belle Arti di Catanzaro e Reggio Calabria.

La progettualità, inoltre, s’inquadra in una più composita, sperimentale e articolata azione pilota finalizzata ad incentivare l’avvio di politiche decentrate normative, attese dalle norme primarie di settore, ma ancora non attivate nella nostra regione, che rafforzino e sostengano, ad ampio spettro, il sostegno alle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistico Musicale della Regione Calabria e che coinvolga, in maniera diretta e di sistema, gli attori Istituzionali preposti alla formazione musicale sul territorio.

Dopo la prima stipula di un accordo quadro con il Liceo Campanella di Lamezia Terme (unico liceo ad indirizzo musicale della Provincia di Catanzaro), guidato dalla Dirigente Dott.ssa Susanna Mustari, è iniziata la seconda fase dell’azione finalizzata all’adesione delle scuole secondarie di primo grado e degli istituti comprensivi della provincia che, nella propria offerta formativa, hanno attivato corsi ad indirizzo musicale.

Dopo l’adesione dell’I.C. di Squillace, diretto dal Dirigente Scolastico Dott. Alessandro Carè, Il 17 febbraio u.s. ha aderito anche l’Istituto Comprensivo di Falerna-Nocera Terinese, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Rosaria Calabria che, con grande soddisfazione e apprezzamento, ha sottolineato l’importanza della stipula che certamente darà vita ad una stretta collaborazione tra le due istituzioni, valida per il triennio 2022-25. Tale importante progettualità, continua la dirigente, sarà un’opportunità per promuovere anche manifestazioni musicali comuni, valorizzare momenti di confronto fra docenti e discenti, nonché offrire ampie possibilità formative volte a promuovere e diffondere la cultura musicale nel territorio.

La stipula, che ha visto la presenza anche di una delegazione della docenza delle rispettive istituzioni, il Prof. Pietro De Fazio, docente di Pianoforte Principale per il Conservatorio e la Prof.ssa Mariagrazia Burgo docente di Clarinetto per l’I.C., ha testimoniato la forte volontà di collaborazione fra le due istituzioni con la determinazione ad avviare, celermente, il Comitato Scientifico e anticipare, anche per questo anno scolastico in corso, alcune iniziative previste dall’accordo, sia in campo didattico che artistico. Parole di apprezzamento espresse dallo stesso Prof. Pietro De Fazio che ha sottolineato l’importanza della convenzione la quale, con il suo sviluppo, consentirà sinergie fra le istituzioni, elevando ulteriormente il livello dell’offerta formativa per il nostro territorio, favorendo la possibilità di una prospettiva importante di prosecuzione degli studi e di valorizzazione dei talenti che iniziano il loro cammino musicale già nella scuola.