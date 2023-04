LameziaEuropa, riunita Assemblea Azionisti, accordo stragiudiziale con Invitalia Partecipazioni. Deliberato recesso. Fincalabra garantisce pieno supporto

Presieduta da Leopoldo Chieffallo si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinariadegli Azionisti della LameziaEuropa per discutere e deliberare sul punto all’ordine del giorno “Proposta di accordo transattivo con Invitalia Partecipazioni SpA su tematica richiesta recesso dalla società e conseguenti determinazioni”.

Il Presidente Chieffallo ha evidenziato che da alcuni mesi la società è impegnata, per esigenze di economia di conduzione, a dirimere una controversia con l’azionista Invitalia Partecipazioni spa apertasi a seguito della sua espressa determinazione di recesso in occasione della delibera assembleare del dicembre 2020 di proroga della durata della società. Il recesso è motivato da specifici obiettivi di mission istituzionale mirati al completamento della politica di dismissione di tutte le partecipazioni esterne in capo al Gruppo Invitalia.

Concluso il dibattito, l’assemblea, all’unanimità, ha deliberato il recesso di Invitalia Partecipazioni spa dalla società sulla base delle modalità operative condivise tra le parti in via stragiudiziale e ha dato mandato al Consiglio di Amministrazione di esperire tutte le attività previste dal C.C. per il collocamento/liquidazione delle azioni già possedute dalla suindicata società, al valore di euro 4,36 cadauna, per un importo totale di euro 610.400,00.

All’Assemblea in rappresentanza degli Azionisti hanno partecipato: per il Comune di Lamezia Terme il Sindaco Paolo Mascaro; per Fincalabra spa il Presidente Alessandro Zanfino, per Ecologia Oggi spa Giuseppe Mastroieni su delega del presidente Eugenio Guarascio. PerLameziaeuropa sono intervenuti, oltre al presidente Chieffallo, i consiglieri Vincenzo Bifano, Ugo Cappelli, Antonio Gaetano e Celeste La Gamba; per il Collegio Sindacale i sindaci effettivi Mario Antonini presidente, Gregorio Tassoni e Alberto Gigliotti, la responsabile amministrativa Laura Chirumbolo ed il dirigente Tullio Rispoli.

il Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro ed il presidente di Fincalabra Spa Alessandro Zanfino hanno augurato buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione guidato dal riconfermato presidente Chieffallo che risulta caratterizzato da un alto profilo professionale dei suoi componenti, al riconfermato Collegio Sindacale guidato dal presidente Antonini, alla struttura operativa diretta da Tullio Rispoli ed hanno espresso pieno apprezzamento per il positivo lavoro svolto in questo ultimo periodo, in un momento di congiuntura economica e geopolitica molto difficile, che ha portato ad importanti risultati operativi per la società, tra cui l’accordo stragiudiziale con Invitalia Partecipazioni spa.

Il presidente di Fincalabra Spa Alessandro Zanfino ha dichiarato di essere molto contento di partecipare ai lavori assembleari insieme al Sindaco di Lamezia Terme con cui vi è piena sintonia operativa. Ciò avviene dopo un periodo di transizione vissuto da Fincalabra e legato al riposizionamento strategico della mission istituzionale. Si inaugura un nuovo corso per la società e Fincalabra vuole testimoniare la sua vicinanza alla società e confermare l’importanza della partecipazione azionaria in Lameziaeuropa. Il ruolo di Fincalabra può essere strategico per Lameziaeuropa anche nell’ottica di diventare Organismo Intermedio, su cui si sta lavorando, per gestire direttamente fondi legati alla nuova programmazione regionale 2021- 2027. Ha inoltre evidenziato che il fattore tempo è fondamentale per i processi di sviluppo delle imprese e dei territori e che la Regione Calabria deve avere maggiore contezza delle attività e dei progetti messi in campo da Lameziaeuropa per lo sviluppo ed il rilancio produttivo di un’Area strategica per l’intera Calabria e non solo per la logistica.

In tale ottica, nel raccogliere l’invito e la richiesta del Presidente Chieffallo, il Presidente Zanfino ha preso l’impegno, con il supporto del Sindaco di Lamezia Terme Paolo Mascaro, di avviare un dialogo istituzionale costante di confronto con l’Ente Regionale ed ha comunicato la piena disponibilità di Fincalabra a mettere a fattor comune ed a disposizione della Lameziaeuropa iniziative ed erogazione di servizi di Staff già consolidati all’interno della società in ambito gestionale, legale, informatico e digitale ed a condividere una strategia di intervento per poter dare un contributo fattivo sulle varie tematiche su cui è impegnata la società.