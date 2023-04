Vendite online, Regione Calabria e Amazon insieme per corso di formazione dedicato a imprese, Varì: “Promozione territorio su mercato globale”

“Siamo entusiasti di annunciare l’avvio del corso di formazione in collaborazione con Amazon che darà la possibilità agli imprenditori della Calabria di acquisire nuove competenze e strumenti fondamentali per aumentare il proprio successo nel mondo digitale, non solo sul mercato nazionale ma anche internazionale”.

È quanto afferma l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Attrattori culturali, Rosario Varì, nell’annunciare il corso intensivo gratuito, tenuto online da Amazon nei prossimi 8, 9 e 10 maggio.

“Questa iniziativa – prosegue Varì – è un ulteriore passo in avanti verso la promozione del territorio calabrese sul mercato globale, che rappresenta una grande opportunità di crescita per le nostre aziende. Il corso si inserisce inoltre nel solco di altre iniziative della Regione, tra cui il bando per il Digital Export, che incoraggia gli imprenditori calabresi a sviluppare le loro attività all’estero attraverso l’uso di strumenti digitali e la presenza di Digital Temporary Export Manager. La Calabria ha un grande potenziale, e siamo impegnati a fornire tutte le opportunità e il supporto necessari per far crescere la nostra economia e la presenza della nostra regione sui mercati internazionali. Siamo certi – conclude l’assessore Varì – che il corso di formazione in collaborazione con Amazon avrà un impatto positivo sulla competitività delle nostre aziende, e attendiamo di valutare i risultati tangibili di questa collaborazione”.

Il corso intensivo gratuito “Accelera con Amazon” è progettato da Polimi – Graduate School of Management. Il programma, un’esperienza immersiva di tre giorni, rappresenta un’opportunità per le piccole e medie imprese e startup calabresi interessate a sviluppare o consolidare le competenze necessarie per vendere online. Il corso, rivolto a 100 aziende, vedrà l’alternarsi di sessioni di formazione, domande e risposte live. Si svilupperanno temi quali digital marketing, sviluppo di strategie di vendita online efficaci, consigli su come avviare o implementare le proprie vendite su Amazon e all’estero.

Il percorso impegnerà gli iscritti per due ore al giorno, nella fascia oraria 16:00-18:00, in videoconferenza con docenti esperti. La lezione di mercoledì 10 maggio sarà tenuta da un referente di Amazon, che fornirà contenuti educativi su come avviare la propria attività su Amazon.it e come raggiungere un pubblico internazionale attraverso il negozio online. La vetrina Made in Italy di Amazon, lanciata nel 2015 allo scopo di valorizzare lo stile e la qualità del Made in Italy, permette infatti ad artigiani e Pmi di rivolgersi a un pubblico internazionale e conta ad oggi oltre 1 milione di prodotti, frutto della creatività e della manodopera di 4.500 realtà italiane che vendono oltre i confini nazionali.

Oggi la vetrina è disponibile nei negozi online di Amazon in ben 11 paesi: oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti e, di recente, Svezia, Polonia e Paesi Bassi, e vanta 17 percorsi regionali, tra i quali spicca quello interamente dedicato alle eccellenze calabresi. Ad oggi, sono infatti circa 500 le realtà calabresi che vendono su Amazon, delle quali più di 40 presenti all’interno della vetrina Made in Italy, con oltre 1.500 prodotti. La vetrina è un’occasione per rivolgersi a un pubblico internazionale: non a caso, più del 40% delle aziende calabresi Made in Italy esporta le proprie eccellenze regionali oltre i confini nazionali.

“Amazon è una vetrina internazionale, che offre opportunità di visibilità uniche alle piccole aziende che vendono i propri prodotti sullo store. Per trarre concreto beneficio e non perdere alcuna occasione, come Account Manager della mia impresa – dichiara Fabiano Mainieri, per Valle del Crati, azienda cosentina impegnata nella produzione e nella distribuzione di specialità gastronomiche calabresi – ho deciso di aderire al programma di formazione ‘Accelera con Amazon. I corsi che ho seguito mi hanno permesso di acquisire maggiore sicurezza e dimestichezza con Amazon e l’intera logica delle vendite online. Grazie a questo, posso definirmi a tutti gli effetti un partner di vendita di Amazon”.

Nel dettaglio, il programma della tre giornate di Bootcamp prevede l’approfondimento di tre moduli:

1. Lunedì 8 maggio, ore 16:00-18:00 – Strategia di business digitale: formulazione, implementazione, crescita a cura di Polimi – Graduate School of Management.

2. Martedì 9 maggio, ore 16:00-18:00 – Marketing Digitale e Strategia di vendita digitale dell’omnicanalità – a cura di Polimi – Graduate School of Management.

3. Mercoledì 10 maggio, ore 16:00-18:00 – Come vendere sullo store Amazon in Italia e all’estero, a cura di Amazon.

“Accelera con Amazon” è il programma di formazione gratuito lanciato a novembre del 2020, in piena pandemia, realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente, a prescindere dalla volontà di vendere o meno sul negozio online di Amazon. Attraverso questo programma, solo nel 2022, Amazon ha supportato oltre 25.000 piccole e medie imprese italiane e startup nel loro percorso di digitalizzazione, portando così a più di 35.000 il numero totale di realtà coinvolte dal 2020. Oggi il programma è annoverato tra le iniziative promosse dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, sui canali Solidarietà Digitale e Repubblica Digitale.