Celebrata la Giornata Internazionale dell’Infermiere nella ricorrenza della nascita di Florence Nightingale

Si è svolta venerdì scorso 12 Maggio presso l’Auditorium Campus Universitario “Salvatore Venuta” dell’Università Magna Græcia di Catanzaro, la celebrazione della Giornata Internazionale dell’Infermiere nella ricorrenza della nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell’assistenza infermieristica moderna. Questa è stata la prima edizione che ha voluto manifestare la gratitudine ai propri professionisti, e non solo, per quanto svolto nel periodo pandemico e per quanto ancora oggi fanno.

L’evento è stato organizzato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Renato Dulbecco di Catanzaro, dal gruppo di lavoro costituito dal Dirigente Sitra, Dott.ssa Serafina Fiorillo, incarichi di funzione e infermieri dei Presidi Mater Domini e Villa Bianca. Tutte le autorità Istituzionali rappresentative del territorio sono state coinvolte dalla grande macchina organizzatrice, e tutte le istituzioni territoriali hanno voluto portare il loro ringraziamento e la loro vicinanza alla professione infermieristica tutta, indipendentemente dal setting assistenziale interessato. La giornata si è aperta con la lettura del giuramento dell’infermiere e tra saluti ed interventi la manifestazione ha visto la prestigiosa presenza del Magnifico Rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro Professore Giovambattista De Sarro; il Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “Renato Dulbecco” Dott. Carlo La Regina; il Presidente della Scuola di Medicina Professore Agostino Gnasso; il Presidente del corso di Laurea in Infermieristica Professoressa Patrizia Doldo; il Presidente del corso di Laurea in Scienze Infermieristiche Prof.ssa Elena Succurro; il Presidente del Consiglio Regione Calabria Dott. Filippo Mancuso; il sindaco di Catanzaro rappresentato dal dott. Venturino Lazzaro; il Presidente della Provincia di Catanzarodott. Mario Mormile; il Presidente Ordine dei Medici di Catanzaro delegato Dott. Pasquale Puzzonia, il delegato dell’ Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace Don Roberto Corapi, cappellano del Campus Universitario; i dirigenti delle Professioni Sanitarie delle province calabresi: AOU Renato Dulbecco Presidi Pugliese/Ciaccio Dott.ssa Caterina Puntoriero; Dott. Pietro Lopez ASP Crotone; Dott. Cosimo Buonofiglio ASP Reggio Calabria; Dott. Salvatore Fuina ASP di Catanzaro; i presidenti degli Ordini professionali Infermieri (OPI) delle province calabresi: Dott. Antonio Ciambrone (delegato) per l’OPI di CZ; Dott. FaustoSposato OPI di CS; Dott. Giuseppe Diano OPI di KR; Dott.ssa Aurora Arena (delegata) per l’OPI di VV. Un saluto in videoconferenza è stato dato anche dalla Presidente Nazionale della FNOPI, Dott.ssa Barbara Mangiacavalli, che ha concesso anche il patrocinio dell’evento.

Nel corso della manifestazione è stata rimarcata la centralità dell’infermiere all’interno del sistema salute ed in particolar modo nella relazione d’aiuto. Relazione d’aiuto e tempo di relazione che diventano fondamentali per l’umanizzazione delle cure. L’innovazione organizzativa e assistenziale che caratterizza i nostri tempi pertanto non può prescindere dall’ investire sugli infermieri, figura essenziale del SSN.

Gli interventi istituzionali hanno avuto un eco unico nel sottolineare il lavoro straordinario di assistenza e cura svolto con professionalità ed umanità dagli infermieri; un lavoro spesso effettuato nel silenzio ma prezioso ed indispensabile. Ed è proprio sulla umanizzazione delle cure che si è sviluppata questa giornata, dove grazie alla moderazione delle giornaliste Clara Varano e Giulia Zampina sono state presentate alcune testimonianze, pazienti che hanno voluto raccontare la loro esperienza evidenziando il potere della gentilezza nell’instaurare una relazione d’aiuto; l’importanza dell’ascolto nell’era Covid; la delicatezza nelle cure di fine vita e anche il ritrovarsi “dall’altra parte” testimonianza di un infermiere -paziente.

I lavori sono proseguiti con una tavola rotonda interattiva mantenendo sempre il tema sulla “umanizzazione delle cure, cos’è cambiato? “ Hanno iniziato la discussione le varie Associazioni con la Croce Rossa delegata la Sorella Antonina Barresi, la Presidente FISH Calabria Dott.ssa Annunziata Coppedè, il Presidente e coordinatore di CittadinanzAttiva/TDM Dott. Elia Celia e Nino Critelli, Presidente centri antiviolenza dott.ssa Stefania Figliuzzi, Presidente AISM di CZ Dott.ssa MarcellaFornuto ,tutti hanno portato un prezioso contributo nonché una valida analisi del proprio operato. La tavola rotonda è proseguita successivamente con la moderazione del Dott. Silvio Simeone Ricercatore Med 45 Università Magna Græcia di Catanzaro il quale ha sottolineato l’importanza del ruolo delle società scientifiche nel campo infermieristico, dando così la parola ai rappresentanti delle stesse: Dott.ssa Raffaella Fiorentino per O.S.D.I.; Dott. Carlo Barberino per A.I.O.M.; Dott. DanieleCommisso per A.N.I.A.R.T.I.; Dott. Francesco Talarico per Fondazione Anaste Humanitas; Dott.ssa Vittoria Tolomeo per CNAI; Dott. Cosimo Buonofiglio per S.I.D.M.I.; Dott.ssa Anna Maria Condito e Dott.ssa Anna Zangari per S.I.G.O.T.; Dott.ssa Eleonora Nisticò per A.N.I.P.I.O.; Dott. Giuseppe Paonessa per A.I.C.O.; Dott.ssa Sara Fiorillo per S.IG.G. Tutti i rappresentantihanno evidenziato l’importanza che le società rivestono nell’avere un’assistenza fondata sulle evidenze scientifiche.

La manifestazione è stata allietata dall’animazione di un filmato su momenti di vita lavorativa degli infermieri dei Presidi Mater Domini e Villa Bianca, filmato abilmente realizzato e montato dall’infermiere dott. Gennaro Bevilacqua; presenti anche altri due momenti di riflessione e commozione attraverso il canto “La cura” di Battiato eseguito dall’infermiera Dott.ssa PatriziaMagnolia e “La vita è bella” recitata e cantata dall’incarico di funzione Dott.ssa Loredana Fanfarra. In itinere all’evento si è svolto un’ estemporanea di pittura realizzata dall’infermiere Piero Loprete, il quale ha gentilmente donato il suo capolavoro eseguito in diretta, alla Dott.ssa Sara Fiorillo in rappresentanza di tutti gli infermieri. Presente anche una Mostra fotografica rappresentata attraverso vari poster sul talento degli infermieri, realizzati dagli incarichi di funzione dell’A.O.U. “Renato Dulbecco” Presidi Mater domini e Villa Bianca. A conclusione di questa magnifica giornata sono state premiate con un encomio dalla prof.ssa Patrizia Doldo, Presidente del corso di laurea, un’infermiera neolaureata Ludovica Nascimbene ed una studentessa Martina Greco per essersi distinte, ed aver prestato soccorso ad un componente del Corpo della Guardia di Finanza in una situazione d’emergenza.

La giornata è stata allietata dalla notizia che l’Università Magna Græcia di Catanzaro ha richiesto l’autorizzazione ministeriale per avviare un dottorato di ricerca specifico per le professione infermieristica e per le altre professioni sanitarie. Un importante riconoscimento ad una professione sempre più centrale anche all’interno dei percorsi formativi universitari.