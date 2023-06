Lamezia, passeggiata della salute insieme all’insegnante di fitness americana Jill Cooper

LAMEZIA. Quattro passi per la città, per rilassarsi, trascorrere un paio d’ore piacevoli con delle persone amiche, riscoprire il centro lametino senza il traffico dei giorni feriali. L’occasione per una ‘promenade’ salutista e senza stress è offerta dalla dottoressa Rosamaria Montesanti, cardiologa; e dalle associazioni Lucky Friends e Nik -Run for Nicholas Green. L’evento, in programma per la mattina del 25 giugno prossimo, è il “Freedom: walk with Jill Cooper” e vanta la partecipazione di Jill Cooper, famosa personal trainer e insegnante di fitness statunitense. Patrocinata dall’Amministrazione comunale, la camminata del benessere è stata presentata in conferenza stampa nella sala consiliare “Mons. Luisi” di via Perugini.

Ad illustrare i dettagli dell’evento con Jill Cooper sono stati Rosamaria Montesanti, Rosario Cortese (Lucky Friends) e Pietro Gatto (Nik -Run for Nicholas Green).A plaudire alla manifestazione di salute e benessere anche il vicesindaco Antonello Bevilacqua, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera, l’assessora allo sport Luisa Vaccaro e la consigliera comunale Maria Grandinetti, componente della commissione sport.

La dottoressa Montesanti e i rappresentanti delle associazioni hanno ribadito che ‘Freedom: walk with Jill Cooper’ vuol essere “un momento di incontro e di condivisione per tutta la comunità lametina. L’obiettivo precipuo è quello di diffondere e radicare sul territorio la cultura dell’esercizio fisico che non è solo mero movimento ma che si traduce in un atto d’amore”. “Chi sta bene con sè stesso sta bene anche con gli altri” hanno puntualizzato i promotori della manifestazione tenendo anche a evidenziare che “prendersi cura di sè stessi, imparare a volersi bene, prendere confidenza con i ritmi del proprio corpo, eliminare abitudini sbagliate, significa prevenire quelle patologie croniche (come il diabete, l’ipertensione etc) che, una volta accertate, condizionano per sempre la nostra vita”.

Da parte degli amministratori lametini si è levato un coro unanime, un ‘grazie’ sentito alla dottoressa Montesanti e alle associazioni “per aver voluto fortemente la manifestazione con Jill Cooper, un personaggio famosissimo che ha dedicato la sua vita all’attività sportiva finalizzata alla salute del corpo e al benessere della mente”. Quella di domenica è una “passeggiata senza l’ansia da prestazione – hanno sottolineato gli amministratori locali – non si partecipa per vincere ma per mettersi in gioco con sè stessi. Un evento inclusivo cui possono partecipare davvero tutti: piccoli e grandi, professionisti dello sport e neofiti delle camminate.

L’appello accorato è stato lanciato con forza e passione: l’opportunità è da cogliere al volo, soprattutto per i pigri che sono ormai rassegnati a passare la giornata seduti davanti ad una scrivania, o per chi identifica il divano di casa come l’unico ‘svago’ del tempo libero. Domenica mattina il raduno è previsto su corso Numistrano alle 9:30 mentre la partenza è prevista per le 10. I camminatori saranno guidati da Jill Cooper in una sorta di ‘viaggio emozionale’ che metterà alla prova resistenza fisica e disponibilità psicologica a rivoluzionare la propria esistenza con un radicale cambio di mentalità: una visione olistica della persona intesa nella sua interezza.