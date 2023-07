I Robottini dell’artista Massimo Sirelli in “Summer Limited Edition”, la serie tv del regista Mario Vitale

Una delegazione dei Robottini dell’artista Massimo Sirelli in “Summer Limited Edition”, la serie tv che porta la firma del regista Mario Vitale, ambientata tra i boschi della Sila, Cariati e la costa ionica calabrese, disponibile on demand su SKY e in streaming su NOW e dal 28 agosto ogni lunedì alle ore 19.50 su DeAKids, Canale 601 di SKY.

E’ una commedia a tinte rosa e green, dove la Calabria è il set di una storia romantica per tutta la famiglia, sostenuta dalla Fondazione Calabria Film Commission, ideata e prodotta da KidsMe, la Children Content Factory del Gruppo De Agostini e la produzione esecutiva di Open Fields Productions.

La serie è costruita lungo 6 episodi, dove i protagonisti principali sono gli adolescenti, ma parallelamente si dipana un arco narrativo che coinvolge gli adulti in un’ottica di co-viewing.

Al centro del racconto Pietro, un quattordicenne che adora le sneaker, di cui possiede una preziosissima collezione di limited edition che per le vacanze estive viene trascinato dai genitori in un paesino della Calabria. Qui si prende una cotta per Luce, una giovane attivista ambientale che ama il pianeta e odia i turisti. Per conquistarla, Pietro si finge un ecologista, si spaccia per un pezzo grosso dei “Fridays for future” e inizia a frequentare il colorato gruppo di volontari e amici di Luce. Tra un’attività sostenibile e l’altra, Pietro e Luce si avvicinano sempre di più ma una storia fondata sulle bugie non può durare. L’inganno viene a galla e i due ragazzi devono fare i conti coi loro veri sentimenti, al di là delle etichette.

Nel giorno della festa del paesino, subito dopo Ferragosto, smetteranno di avere paura delle proprie emozioni, scopriranno di aver imparato qualcosa l’uno dall’altra e che questa esperienza li ha cambiati per sempre.

E’ l’attore Alessio Praticò fra i protagonisti della serie che viene attraversata da una riflessione importante sul green e la sostenibilità ecologica ad assemblare a costruire i Robottini che l’artista Sirelli ha messo al centro di uno dei suoi progetti più importanti degli ultimi anni: “Adotta un Robot”, la prima casa di adozioni per robot da compagnia al mondo – www.adottaunrobot.com: robottini orfani del progresso industriale e del consumismo sfrenato che trovano il loro cuore e la loro anima attraverso l’opera e la ricerca dell’artista, che li assembla e cerca di dar loro una nuova “Famiglia”.

Un progetto nato nel 2013 dalla voglia di sperimentare una forma di creatività consapevole che metta in primo piano l’aspetto emozionale della materia attraverso la cultura del riuso applicata al design. Cultura e creatività che vengono promosse anche ai bambini attraverso numerosi workshop che Sirelli tiene periodicamente (tra cui Fondazione Prada a Milano, nelle maggiori piazze d’Italia con RICREA, Wired Next Fest.). Oltre a questo poi i suoi robot sono stati scelti come testimonial da diversi marchi italiani, sono comparsi in diverse film e serie e sono presenti in diversi musei in tutto il mondo.

Punti di riferimento in Italia per l’arte applicata al concetto di upcycling, quella forma di creatività attraverso la quale materiali di scarto vengono trasformati in oggetti di valore esponenziale, Sirelli ha dato vita negli anni a decine di robot, ognuno dei quali è dotato di una personalissima identità e ha una sua storia da raccontare utilizzando oggetti raccolti dai mercati, dagli scaffali e dalle strade di tutto il mondo,

MASSIMO SIRELLI – Biografia

Massimo Sirelli è un’artista italiano. Art e creative director: curioso, eclettico e poliedrico. Il suo approccio alle arti visive avviene in adolescenza tramite la graffiti art. Attraverso la prospettiva della strada impara a filtrare i linguaggi metropolitani: le scritte, la pubblicità, gli arredi urbani, i mezzi pubblici e i rifiuti, tutto diviene per lui ambiente di ricerca ed sperimentazione.

Diplomatosi nel 2003 allo IED di Torino nel dipartimento di Digital e Virtual Design, per alcuni anni collabora come freelance con diverse agenzie di comunicazione, lavorando su noti marchi nazionali ed internazionali (Alpitour, Rai, Coca Cola, Ferrero, Seven, Fiat, Iveco etc.). Nel 2006 apre lo studio creativo Dimomedia e i suoi lavori iniziano ad essere pubblicati su alcuni dei più importanti libri di grafica e web design al mondo (Taschen, Gestalten, PepinPress). È docente di Tecniche di presentazione e Portfolio presso lo IED di Torino e di Como. È ambassador di Airc e collabora con la Onlus Insuperabili, e founder del progetto “La mia Calabria è bellissima”.