UIL-FPL, a Lamezia Congresso straordinario di base per eleggere direttivo

Il 30 maggio si è chiusa le gestione commissariale della UILFPL Nazionale, con l’elezione, a Segretario Generale, di Domenico Proietti, figura autorevole e prestigiosa alla guida della categoria, dirigente sindacale di lungo corso e di grande competenza cui è stato affidato l’incarico di “iniziare a scrivere la nuova storia della UILFPL, percorrendo la strada del rinnovamento, della trasparenza e dell’inclusione, in netta discontinuità con il passato”, giusto per riprendere quanto magistralmente riportato nel messaggio di auguri della UIL Calabria e del suo Segretario Generale Santo Biondo.

Su detto solco della discontinuità e nel rispetto delle regole fermamente sostenute e indicate dal Segretario Generale Pierpaolo Bombardieri e dal Segretario Generale UIL Calabria Santo Biondo, si è aperta la stagione congressuale straordinaria della UIL-FPL Calabria, esordendo dal Comune di Lamezia Terme.

Nella sala della Polizia Locale, si è tenuto il Congresso straordinario di base del gruppo aziendale UIL-FPL per eleggere il direttivo aziendale e i delegati al Congresso straordinario della UIL-FPL Calabria.

All’apertura dell’Assemblea, si è proceduto alla elezione del Presidente del Congresso, nella persona del Commissario Straordinario UILFPL Calabria Pasquale Grandinetti, coadiuvato dall’Avv. Alessandra Belvedere, già responsabile regionale dell’Area dei Segretari Comunali e dal Sub Commissario UILFPL Catanzaro/Vibo Valentia dott. Bruno Ruberto.

A seguito delle elezioni del Comitato Elettorale e di scrutinio, i lavori sono continuati con una disamina introduttiva del dott. Bruno Ruberto, sulle attività svolte e sugli indirizzi programmatici. Il Ruberto si è soffermato con attenzione sui significativi fatti e le motivazioni che hanno portato al commissariamento della UILFPL Calabria, trattandosi di una debacle annunciata e anzitempo manifestata con determinata fermezza nella propria funzione di Coordinatore UILFPL Catanzaro.

L’intervento del dott. Bruno Ruberto è proseguito con la descrizione dell’attuale situazione contrattuale e organizzativa del Comune di Lamezia Terme, con particolare riferimento alla conduzione, a regime, della contrattazione decentrata aziendale.

Di detto successo, seguito a sei lunghi anni di stallo e di lotte sindacali, è doveroso attribuire anche i meriti alla fortunata nomina prima nel 2018 e successivamente in qualità di titolare, del Segretario Generale del Comune Avv. Carmela Chiellino che di fronte alla seria situazione in cui versava lo stadio della contrattazione, ha saputo interpretare autenticamente i veri e imprescindibili principi delle relazioni sindacali. Non sono mancati delicati momenti di contrapposizione nei molteplici incontri di delegazione trattante, ma l’Avv. Chiellino ha saputo fare sintesi e portare a compimento gli accordi per il bene dell’Amministrazione e soprattutto dei dipendenti. Oggi, grazie alla caparbietà della UILFPL, il fattivo contributo della RSU e delle altre OO.SS., la risolutezza del Segretario Generale e l’impegno dei Dirigenti, si sta definendo la liquidazione del salario accessorio pregresso dei dipendenti, dopo un esasperante ritardo, accompagnato dalle numerose diffide e denunce di parte sindacale, ritardo durato, si ribadisce, ben sei lunghi anni. I progressi sono stati anche altri, infatti è avviata la contrattazione decentrata aziendale anno 2023, in applicazione delle nuove previsioni giuridiche contenute nel CCNL del 16.11.2022 anche se, purtroppo, per il retaggio dello stallo precedente non si è ancora pervenuti alla quantificazione ed approvazione del fondo che sono stati sollecitati ripetutamente.

E’ stato un periodo, questo, ultimo, di grande crescita per l’Amministrazione di Lamezia avuto riguardo al benessere dei lavoratori, perché è stata riattivata, oltre il pieno ritmo, la formazione del personale. Non può, infatti, non farsi menzione dei numerosissimi corsi avviati e completati anche in house con l’intervento proprio dello stesso Segretario e dell’apparato dirigenziale che hanno messo a disposizione il loro tempo nelle varie aule creando una nuova e necessaria sinergia tra i vertici gestionali ed il personale dipendente. I numeri non lasciano spazio a smentita, infatti sono stati organizzati nel 2022 n. 61 corsi/giornate formative per il personale del comparto e 19 per il personale dirigente per un numero di 606 dipendenti che si sono avvicendati nelle aule. Ancora, il 03 agosto u.s. si è proceduto alla sigla dell’ipotesi di contratto decentrato aziendale dei Dirigenti, tralasciato inspiegabilmente da circa 20 anni nonostante le ripetute sollecitazioni.

Altro risultato degno di nota, riguarda l’accordo sottoscritto tra le parti sui criteri per le progressioni di carriera tra le aree, una norma di prima applicazione che, per il 2023, rischia di vanificarsi se non viene approvato e autorizzato da COSFEL il fabbisogno di personale.

Restano ancora tante le questioni aperte e da risolvere, con punti di alta criticità sui carichi di lavoro insostenibili e su una carenza di personale del comparto che non garantirà nemmeno i servizi essenziali, tant’è che spesso i dipendenti sono pericolosamenteesposti a stressanti pressioni psicofisiche datoriali e veementi diverbi con gli utenti.

Purtroppo, l’interruzione anticipata del rapporto di servizio dell’Avv. Carmela Chiellino con il Comune di Lamezia Terme, alla quale vanno i nostri sentiti auguri per il prossimo prestigioso incarico, determina l’ennesimo avvicendamento di una figura dimostratasi essenziale per l’Ente, che ci porta fin d’ora a scongiurare il ripetersi dell’immobilismo, delle inadempienze e della conflittualità miseramente edificanti del recente passato, auspicando in tempi celeri una ripresa delle trattative in continuità con il percorso già intrapreso, fiduciosi che l’Amministrazione operi scelte in grado di garantirla.

Qualificati e significativi sono stati gli interventi degli iscritti, che hanno rimarcato alcuni aspetti cruciali della critica situazione lavorativa all’interno dell’Ente, in particolare l’insostenibile carico di lavoro che non garantisce un pronto servizio ai cittadini, oltre amanifestare un sentito e caloroso ringraziamento al Segretario Generale presente all’assemblea, intervenendo per salutare tutti i dipendenti con un contributo che ha suscitato un calorosoapplauso.

Al termine dei lavori, si è proceduto con le previste e distinte operazioni di voto per l’elezione del Direttivo GAU e dei Delegati al Congresso UIL-FPL Calabria, dove sono risultati eletti: Bruno Ruberto, Segretario Responsabile GAU; Giada Canino, Segretario Organizzativo; Francesco Manfredi, Tesoriere.

Nel Direttivo aziendale e tra i responsabili di Area e Coordinatori sono stati eletti figure giovani, di grande spessore professionale e indiscutibile preparazione, che sapranno interpretare con determinazione le prossime sfide e la competenza che nel tempo ha caratterizzato i dirigenti sindacali aziendali UIL-FPL.