Lamezia Terme, presentata l’iniziativa “Per un respiro in più”

Nel pomeriggio del 5 settembre, presso la sala consiliare del comune di Lamezia Terme, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della camminata denominata “Per un respiro in più”.

All’evento hanno presenziato: Roberto Ceravolo, direttore dell’U.O.C. di Cardiologia con UTIC del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme; Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute per la Regione Calabria; Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme; Antonello Bevilacqua, vice-sindaco di Lamezia Terme; Giancarlo Nicotera, Presidente del Consiglio comunale di Lamezia Terme.

Per un respiro in più

L’iniziativa “Per un respiro in più”, organizzata dal Dr. Roberto Ceravolo in collaborazione con Health & Life S.r.l., avrà luogo il prossimo 15 settembre alle ore 17 su Corso Numistrano a Lamezia Terme. Per di più, funge da preludio al congresso Lamezia Cuore, che si terrà il 17 e 18 novembre prossimo, e nasce con l’intento di sensibilizzare la popolazione sulla tematica dello scompenso cardiaco. L’obiettivo è cercare di dimostrare quanto sia importante camminare per chi soffre di scompenso (11,7% della popolazione italiana, circa 1 milione di persone). Consisterà in una camminata su un percorso di 600 metri, all’interno del quale, come affermato dal Dr. Ceravolo, “sarà possibile scoprire come fare prevenzione da diversi punti di vista e, poiché non sarà una competizione, fungerà anche da occasione per socializzare”. “Abbiamo pensato – aggiunge – ad un qualcosa che possa venire replicato anche in altri luoghi. Tutti i sindaci delle realtà cittadine del territorio lametino, da oggi, possono candidarsi per ricevere questa iniziativa”.

Il simbolo della giornata sarà una maglietta personalizzata, prenotabile tramite il sito perunrespiroinpiu.lameziacuore.com, e si potrà ritirare presso un apposito gazebo, allestito per l’occasione. Tra i partner istituzionali che hanno sposato l’evento ci sono, oltre il comune di Lamezia Terme, la Regione Calabria, l’Asp di Catanzaro ed il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale dell’Unical.

Gli interventi degli attori istituzionali presenti alla conferenza

La prima a prendere la parola è stata Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute per la Regione Calabria, che ha raccontato il momento in cui è venuta a conoscenza dell’iniziativa. “Ho conosciuto il Dr. Ceravolo in occasione di un sopralluogo effettuato all’ospedale di Lamezia Terme, ho visitato la sua cardiologia, che reputo d’eccellenza, e in quell’occasione ci confrontammo sulla necessità di proporre all’esterno esempi virtuosi di buona sanità”. “Mi mise a conoscenza di questa iniziativa che aveva in cantiere – aggiunge – e la reputai sin da subito come un’opportunità per sensibilizzare i cittadini sulla prevenzione e sui corretti stili di vita da seguire, per avere maggiore cura della propria salute”. La manifestazione, inoltre, ha fatto così tanto breccia nel suo cuore che la professoressa si è ripromessa di attivarsi “con il consiglio regionale per far sì che questa iniziativa possa fungere da modello, il cosiddetto modello Lamezia”. “L’obiettivo – conclude – è spanderlo su tutto il territorio regionale ed istituzionalizzare una giornata dedicata alla prevenzione cardiovascolare. Ciò affinché tutti possiamo camminare per le vie della Calabria in nome di un obiettivo comune”.

Grandi parole di sostegno e gratitudine, inoltre, sono arrivate da parte di Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme. Quest’ultimo si è detto “contento di stare afianco di chi si muove per passione ed in maniera genuina ed onesta, non governato dall’interesse personale, e s’impegna a divulgare importanti messaggi a favore della tutela della propria e dell’altrui salute”. Infine, alle parole del primo cittadino hanno fatto eco quelle del vice-sindaco e del presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme che, oltre a complimentarsi con l’organizzatore, si sono impegnati a partecipare “in prima persona alla manifestazione” ed a “sensibilizzare il consiglio comunale ed i sindaci dei comuni limitrofi”.