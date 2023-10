Lamezia Terme, il Liceo “Fiorentino” non raggiunge il numero di 900 studenti e dovrà essere accorpato

Share Facebook

“ll Liceo Classico “Francesco Fiorentino” da 160 anni rappresenta, per la città e per tutto il comprensorio lametino, un prestigioso punto di riferimento culturale e formativo. Fondato nel 1863, è uno dei licei classici più antichi d’Italia. Nacque come Ginnasio Comunitativo (comunale); alla scuola, poi, venne aggiunto un convitto che accoglieva gli alunni provenienti dai paesi limitrofi. L’istituto perse il pareggiamento nel 1875 e ingaggiò, insieme al comune, una lotta con il Ministero della Pubblica Istruzione per riottenerlo, cosa che avvenne nel 1888 con decreto del ministro Boselli. Sotto la direzione del prof. Pietro Ardito, studioso e letterato nicastrese, fu intitolato al filosofo di Sambiase Francesco Fiorentino. Nel 1908 il Ginnasio venne dichiarato Regio e aumentò ulteriormente il numero degli alunni finché, nel decennio 1930-40, raggiunse i 500 iscritti. Nel 1931 venne istituita la prima classe del triennio, e nel 1941, in seguito alla riforma Bottai che istituì la scuola media, venne costituito il Regio Ginnasio Liceo “Francesco Fiorentino”.

Dal 2016 è diventato anche sede del Liceo Artistico; dal 2018 è stato scelto per la sperimentazione del percorso di studi quadriennale; dal 2019 l’offerta formativa si è arricchita di una nuova opportunità rappresentata dal percorso di Potenziamento e Orientamento ‘Biologia con curvatura biomedica’ svolto in collaborazione con l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catanzaro.

Di certo, fare un elenco delle attività svolte e delle opportunità offerte agli studenti e al territorio, sarebbe troppo lungo e in questa sede inopportuno, ma il trend positivo degli ultimi anni, che ha richiesto tanto sforzo e impegno, è la dimostrazione di come il Liceo Classico abbia saputo affrontare le sfide del cambiamento, coniugando sapientemente tradizione e innovazione.

Ora, per effetto della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, c. 557, sul riordino scolastico, il Liceo Classico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme, come molte altre scuole in Calabria e in Italia, sarà accorpato ad un’altra istituzione scolastica, poiché, nonostante la sua storia e la ricchezza della sua offerta formativa, non raggiunge il numero di 900 studenti, quota minima richiesta per conseguire e/o mantenere l’autonomia scolastica (peraltro in evidente sproporzione in rapporto alla popolazione lametina).

La preoccupazione di docenti, personale Ata, studenti e genitori, non è legata alla scuola cui il Liceo sarebbe annesso, ma riguarda la logica ragionieristica alla base del progetto governativo di riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. Logica meramente numerico-economica che taglia sul sistema istruzione, riducendone i servizi e che non tiene conto della storia identitaria del nostro territorio, per il quale il Liceo Classico “F. Fiorentino” ha rappresentato, per oltre un secolo, un fondamentale presidio di cultura.

Al di là di quale sia la scuola con la quale il nostro Liceo potrebbe essere accorpato, i docenti, gli studenti, le famiglie e vogliamo immaginare tutta la comunità civile e le sue istituzioni, rivendicano il diritto di preservare la memoria storica del Liceo Fiorentino.

Come ribadito in più occasioni dal Dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli “se non si troverà una soluzione concreta, a 160 anni dalla sua nascita, il Liceo “F. Fiorentino”, perderà non solo la sua denominazione, ma soprattutto la sua identità e con esso la stessa città perderà un pezzo della sua storia e della sua tradizione culturale”.

Non possiamo accettare passivamente una politica che pone al centro numeri e non persone; pertanto, sollecitiamo una diversa soluzione da parte degli Enti preposti, invitando la cittadinanza e le istituzioni a sostenere il Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino”, nella rivendicazione della sua identità e della sua storia.

Qualora, però, questo provvedimento dovesse essere irrevocabile, preme precisare che esso non andrà ad inficiare il lavoro, l’entusiasmo e la passione che animano ciascuno di noi. La nostra comunità scolastica continuerà con orgoglio ad erogare un servizio di qualità per la crescita culturale e umana delle nuove generazioni e gli studi classici continueranno ad essere un sapere irrinunciabile, la base valoriale a fondamento della nostra società”.

Così in una nota il Collegio dei Docenti del Liceo Classico-Artistico “F. Fiorentino” di Lamezia Terme.