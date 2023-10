A Maida corso gratuito di escursionismo organizzato dal Cda Calabria Odv

Share Facebook

MAIDA. È in programma per il 27 ottobre prossimo la prima lezione del corso di escursionismo tenuto dal formatore Angelo Gigliotti, guida ambientale escursionistica Aigae.

Il corso è promosso dal Cda Calabria Odv presieduto da Graziella Catozza ed è finanziato dal Progetto PEP (Polo Educativo di Polo Educativo Prossimità).

“Non si tratta di un corso professionalizzante, ma di un’occasione per svolgere un’attività divertente e formativa. L’obiettivo – tiene a sottolineare Gigliotti – è di diffondere la pratica escursionistica e fornire le nozioni di base per svolgerla in maniera sicura e rispettosa degli ambienti attraversati, acquisendo alcuni degli strumenti fondamentali per l’attività escursionistica, migliorando consapevolezza e autonomia in ambiente outdoor”.

La guida Aigae aggiunge: “Al contempo, sarà l’occasione per scoprire alcuni angoli dell’area di Monte Contessa e non solo, attraverso le uscite sul campo che saranno orientate oltre che all’esercitazione pratica delle materie trattate nel corso alla conoscenza e relazione con il territorio esplorato”.

La presidente Catozza evidenzia il fatto che con questo percorso formativo che vuol far riscoprire la bellezza dei cammini e quindi dei territori “si intende alleviare il disagio delle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di coinvolgimento attivo e partecipato. Si vuol fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva con opportunità di apprendimento permanente per tutti”.

“Tra gli elementi caratterizzanti il progetto – afferma – ci saranno la qualificazione degli apprendimenti in ottica globale e l’utilizzo di strumenti e metodologie innovative nell’ambito della natura. Promuovere, quindi, nel settore educativo un modello orientato alla montagna; ciò – rimarca ancora Catozza – con la creazione di una rete di attori-chiave operanti nell’ambito dell’educazione formale e non formale. Si persegue lo scopo di fornire l’opportunità di sviluppare conoscenze sul patrimonio naturale e culturale, rafforzando – sostiene la presidente del Cda Calabria Odv – l’integrazione dell’educazione orientata alla natura nei programmi di studio nelle scuole”.

In pratica, il progetto è pensato in chiave place-based ed è coerente con le politiche pubbliche in atto per la creazione di ambienti di apprendimento aperti e inclusivi, volti al rafforzamento delle competenze. Si mette anche in evidenza il fattore relativo “all’integrazione delle strategie educative insieme agli attori territoriali e la costruzione di reti miste e allargate per l’inclusione sociale che rappresentano un fattore di continuità e sostenibilità. Ciò, in quanto favoriscono la creazione di condivisione del valore aggiunto, diventano laboratori di progettazione integrata e partecipata favorendo la nascita di forme di welfare comunitario in risposta alla carenza di servizi territoriali”.

Tra le attività previste dall’iter progettuale: networking tra attori dell’apprendimento formale e non formale per l’educazione orientata alla montagna; creazione di una piattaforma web dedicata alla “mountain-oriented education”; analisi e valutazione delle pratiche educative esistenti, definizione di indicazioni per l’orientamento delle politiche per l’educazione ambientale e alla sostenibilità nelle aree interne; sviluppo e testing del “modello educativo” e naturalmente ampia diffusione del progetto e delle sue possibili ricadute concrete sul contesto in cui viene esplicato.

L’iter formativo è completamente gratuito; le lezioni si terranno nella sede del Cda Calabria Odv in via Garibaldi 13 a Maida (Catanzaro). La durata è di 28 ore suddivise in 6 giornate (venerdì sera, sabato mattina e pomeriggio) in cui si terranno 4 lezioni teoriche e 3 uscite pratiche sul campo organizzate nel territorio di Monte Contessa e non solo. La partecipazione è aperta a tutti, con priorità, ma non esclusività, per i residenti nell’area di Monte Contessa: Maida, Curinga, Filadelfia, Francavilla Angitola, Jacurso, Polia, San Pietro a Maida, Cortale.