Riunito il CDA della Lameziaeuropa spa. Entro dicembre il Piano Industriale 2023 – 2025 sarà presentato agli Azionisti. Procedono i progetti promossi dalla società

Presieduto da Leopoldo Chieffallo si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Lameziaeuropa spa alla presenza dei consiglieri Ugo Cappelli, Antonio Gaetano e Celeste La Gamba, assente giustificato Vincenzo Bifano, del Collegio Sindacale costituito da Mario Antonini presidente, Alberto Gigliotti e Gregorio Tassoni membri effettivi. Presenti ai lavori la responsabile amministrativa Laura Chirumbolo ed il dirigente Tullio Rispoli.

Dopo una informativa del Presidente Chieffallo e del dirigente Rispoli sullo stato di attuazione delle principali attività societarie è stata definita la pianificazione delle operazioni gestionali, con relativo piano ricavi/incassi, per il periodo 30 ottobre 2023 – 30 marzo 2025 riguardanti i progetti in itinere tra cui in particolare il Porto Turistico ed il progetto Green Economy Ubh Solar, portati avanti insieme al Corap ed al Comune di Lamezia Terme, per i quali nelle prossime settimane ci saranno importanti risvolti operativi finalizzati alla loro realizzazione. Tale pianificazione sarà alla base del nuovo Piano Industriale della società 2023 – 2025, che aggiorna quello approvato il 30 maggio 2022, che sarà portato alla valutazione degli Azionisti entro dicembre.

Il Consiglio in merito alla tematica riguardante l’acquisizione delle quote azionarie del socio receduto Invitalia Partecipazioni spa ha preso atto della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 16 ottobre 2023 che, su istanza delle parti, ha dichiarato la cessazione del contenzioso in essere, nonché della manifestazione d’interesse pervenuta da CM Lawfirm entro il 20.09.2023 ed ha deliberato di prorogare al 10 novembre 2023 il termine della fase di collocamento a terzi delle azioni (n°140.000) con contestuale versamento dell’intero prezzo (610.400 euro).

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre affrontato, in considerazione della costante richiesta di nuovi insediamenti produttivi, la tematica riguardante i lotti acquistati nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2013 ed allo stato non ancora utilizzati nell’area industriale ex Sir che, a seguito di un primo monitoraggio svolto dalla società e già condiviso nel corso di specifici incontri con il Comune di Lamezia Terme ed il Corap, risultano essere 11 per complessivi mq occupati pari a 165.860 ( con lotti variabili da 5.000 a 35.000 mq). La società, d’intesa con gli Enti suindicati, sta procedendo ad attivare una fase di confronto con le imprese acquirenti per conoscere se vi è nell’immediato interesse a presentare un progetto d’impresa o se in caso di mutate esigenze e strategie aziendali i lotti già oggetto di acquisto possono essere, mediante un percorso condiviso, rimessi sul mercato e ceduti ad imprese interessate a realizzare a breve nuovi investimenti produttivi.

Per quanto riguarda gli altri progetti in corso, procedono i lavori per Agriexpo anche a seguito dei Sal richiesti ad ottobre 2023 dalla società e dal Corap soggetto attuatore dell’intervento ed erogati per complessivi 152.000 euro circa da Cassa Depositi e Prestiti e della autorizzazione all’utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d’asta concessa dal Ministero delle Imprese e del Made In Italy il 13.10.2023. Per Calabria Food&Tourism Academy, dopo la delibera di Giunta Comunale del 7 settembre 2023 e della ratifica del Consiglio Comunale del 19 settembre 2023, in data 18 ottobre 2023 la società ha richiesto al Comune di Lamezia Terme, soggetto beneficiario del finanziamento regionale di 1,5 milioni di euro, di procedere con l’acquisizione dell’immobile oggetto dell’intervento e le conseguenti fasi operative previste.