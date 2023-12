Il 15 dicembre Open Day al Liceo “Campanella” di Lamezia Terme

Share Facebook

Il Liceo Statale “Tommaso Campanella”, ospiterà venerdì 15dicembre, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 gli studenti provenienti dalle Scuole medie presenti sul territorio e le loro famiglie per illustrare l’ampia Offerta Formativa dei 5 indirizzi e le molteplici “vocazioni” che li caratterizzano.

Il Liceo Linguistico con la sua inclinazione alla formazione culturale e letteraria delle lingue e delle culture straniere che favorisce sia l’accesso alle facoltà universitarie che l’inserimento in percorsi professionali all’estero. Importante e ampiamente consolidato il “Percorso ESABAC”, che permette di conseguire il diploma binazionale italo-francese (Esame di Stato e Baccalauréat) di cui il Liceo “Tommaso Campanella” si avvale già da diversi anni, come unico Liceo su tutto il territorio lametino ad aver ottenuto il riconoscimento ministeriale con D.M. n.95 dell’8/02/2013.

Il Liceo delle Scienze Umane orientato allo studio delle teorie esplicative e dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali; il Liceo delle Scienze Umane/economico-sociale che è stato definito il “Liceo della contemporaneità” e si propone di formare gli studenti negli ambiti delle scienze economiche, sociologiche, giuridiche, antropologiche, sociali e culturali a livello europeo ma anche globale; il Liceo Musicale che unisce in sé tradizione classica, sapere scientifico, competenza linguistica e cultura musicale; infine, il Liceo Coreutico in grado di assicurare agli studenti una duplice preparazione, liceale e professionale, un’ innovativa esperienza di “contaminazione” che mira a rendere la danza una disciplina istituzionale di valore formativo e culturale.

Già da qualche anno il Liceo “Campanella” ha inserito nella propria Offerta formativa l’Erasmus+, il programma dell’Unione europea nel campo dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027; un programma che fornisce agli studenti giovani e ai docenti le qualifiche e le competenze necessarie per una partecipazione attiva alla società democratica, la comprensione interculturale e proficui passagginel mercato del lavoro.

Ciò si aggiunge ad un percorso formativo che il Liceo “Tommaso Campanella” ha messo in atto da sempre consapevole – sostiene la Dirigente Susanna Mustari, che in una società in continuo cambiamento, sempre più mobile, multiculturale e digitale, i nostri studenti, cittadini europei devono essere in possesso di conoscenze, abilità e competenze sempre migliori. Trascorrere un periodo in un altro paese per studiare, formarsi e lavorare dovrebbe diventare la norma, e l’opportunità di apprendere altre due lingue oltre alla propria lingua madre dovrebbe essere offerta a tutti.”

La prof.ssa Nella Serra, funzione strumentale per l’Orientamento, e un nutrito team di docenti, saranno presenti per accogliere ed accompagnare gli studenti provenienti dalle scuole secondarie di primo grado del territorio, in un tour che illustrerà gli strumenti operativi, i laboratori linguistici, scientifici, musicali, le sale di danze e le aule di composizioni e canto presenti sia nella sede centrale, in via Bachelet, che presso il Polo della Musica e della Danza, sito in via del Progresso.

La Dirigente, dott.ssa Susanna Mustari, crede fermamente nella necessità di aprire la scuola ai futuri fruitori, al fine di rendere familiare un luogo che li ospiterà per ben 5 anni, arco temporale fondamentale per la loro crescita e il loro futuro. “È importante che gli studenti conoscano ambienti nuovi destinati a diventare familiari; i luoghi della loro crescita dentro i quali le loro aspettative, i loro desideri saranno accompagnati. Ma soprattutto è di fondamentale importanza che siano consapevoli della scelta formativa e che trovino in essa le giuste motivazioni. Vi aspettiamo per progettare insieme il Futuro!”