Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 29 novembre 2023 sono stati prorogati i termini per il ritiro e l’attivazione delle carte “Dedicata a te”.

CHI RISULTA BENEFICIARIO DELLA CARTA DEDICATA A TE (elenchi INPS) E NON HA RITIRATO LA CARTA ENTRO LA SCADENZA DEL 15 SETTEMBRE SCORSO:

Potrà ritirare c/o il Comune di Lamezia Terme, via Arturo Perugini, Settore Servizi alla Persona la comunicazione recante il codice di attivazione e a partire dal 15 dicembre, potrà recarsi c/o qualsiasi sportello di Poste Italiane per l’abilitazione ed il ritiro, munito di un Documento d’Identità e del Codice Fiscale.

Sulla carta sarà accreditato l’importo di € 382,50 quale contributo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità ed ulteriori € 77,20 destinati all’acquisto di beni alimentari, di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

La carta decade se non verrà effettuato un primo pagamento entro il 31 gennaio 2024, mentre il termine ultimo per l’utilizzo delle somme è fissato al 15 marzo 2024.

CHI E’ GIA’ IN POSSESSO DELLA CARTA DEDICATA A TE MA NON HA MAI EFFETTUATO TRANSAZIONI ENTRO LA SCADENZA DEL 15 SETTEMBRE SCORSO:

Tali carte saranno attivate in automatico dal 15 dicembre (il beneficiario non dovrà fare nulla) e presenteranno un credito Di € 382,50 quale contributo per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità ed ulteriori € 77,20 destinati all’acquisto di beni alimentari, di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Il termine ultimo per l’utilizzo delle somme è fissato al 15 marzo 2024.

CHI E’ GIA’ IN POSSESSO DELLA CARTA DEDICATA A TE E HA GIA’ RICEVUTO E UTILIZZATO IL PRIMO ACCREDITO DI € 382,50

A partire dal 15 dicembre riceverà (senza dover fare nulla) l’accredito di € 77,20 destinati all’acquisto di beni alimentari, di carburanti o di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Il termine ultimo per l’utilizzo delle somme è fissato al 15 marzo 2024.