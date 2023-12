“L’anno che verrà”, Occhiuto: “Amadeus ha portato in Calabria entusiasmo straordinario”

Share Facebook

“Amadeus ha portato un entusiasmo straordinario, lo ringrazio molto per il lavoro che svolge e per averlo voluto svolgere in Calabria con ’L’anno che verrà’”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione de ‘L’anno che verrà’, il capodanno della Rai che domani sarà trasmesso in diretta da Crotone.

”Crotone è una città con grandi potenzialità, purtroppo inespresse dal punto di vista turistico: ha un mare straordinario, ha un territorio nel quale è immerso il mito della Magna Graecia.

È la città di Pitagora, è una città che dista pochissimo da una montagna spettacolare.

Quindi è una città che può davvero fare del turismo il suo driver di sviluppo, e sono molto felice che ci sia questo importante evento di promozione territoriale”.

L’accordo che abbiamo fatto con la Rai è un accordo che è stato finora molto utile per la Calabria.

C’è questa iniziativa che oggi presentiamo, ‘L’anno che verrà’, che è di straordinaria importanza, con un cast stellare.

Ma nell’accordo biennale che abbiamo fatto con la Rai abbiamo previsto anche 50 spazi annuali in altrettante produzioni Rai per promuovere le straordinarie ricchezze di questa Regione”.

“Solo i primi spazi, quelli che sono andati in onda negli ultimi mesi, hanno fatto entrare la Calabria nelle case di 50 milioni di italiani.

Gli ascolti ci dicono che queste trasmissioni che hanno descritto la montagna calabrese, i borghi calabresi, la cultura calabrese, il mare calabrese, sono state viste da 50 milioni di italiani.

Quindi, grazie alla Rai che riesce ad essere un’impresa che sa fare promozione del territorio ed è riuscita a promuovere molto bene questa straordinaria Regione”.

Sarà un assaggio di Sanremo la prossima edizione di “L’Anno che Verrà”, il tradizionale appuntamento per salutare il 2023 ed entrare a ritmo di musica nel 2024.

Il programma, condotto per la nona volta consecutiva da Amadeus, vedrà sul palco un nutrito e variegato gruppo di artisti: Annalisa, Paola&Chiara, I Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, Gli Autogol, Maninni, Romina Power e Yari Carrisi, e tanti altri amici.

Quest’anno saranno la Calabria, e in particolare Crotone, a ospitare il Capodanno di Rai 1, una produzione della Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Film Commission della Calabria.

Dalla Calabria, terra straordinaria, territorio che anno dopo anno conquista attenzione anche oltre confine per la sua bellezza, il pubblico di Rai 1, dalla suggestiva e centralissima Piazza Pitagora, sarà invitato a trascorrere il 31 dicembre all’insegna del divertimento, della serenità e dell’allegria.

Crotone circondata dalle bellezze del suo territorio e del suo mare, con la sua storia e le sue tradizioni, dalle 21 circa, non appena terminato il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ospiterà per oltre quattro ore una kermesse che metterà assieme grandi ospiti, sorprese e tanta musica.

Roberta Morise, calabrese doc, guiderà i telespettatori nella visita e scoperta delle località più suggestive della Regione, tra le più verdi e più blu d’Italia.

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. La Scena è di Marco Calzavara. La regia è di Stefano Mignucci.

Anche quest’anno “L’Anno che Verrà”, sarà seguito in diretta radiofonica da Rai Radio1 con uno speciale condotto sul posto dal backstage, con incursioni e interviste agli ospiti presenti nel corso della diretta.

Amadeus, ‘un capodanno Rai che unisce le generazioni’

“Le immagini che si vedranno da casa saranno straordinarie come la Calabria, che ha un potenziale incredibile ed una bellezza particolare.

Eventi come ‘L’anno che verrà’ permettono di fare conoscere questi luoghi.

Sono sicuro che dalla prossima estate saranno in molti a qui, una regione che è bellissima e accoglie in modo fantastico.

Ne sono testimone per come sono stato accolto”. Lo ha detto Amadeus, conduttore del Capodanno Rai ‘L’anno che verrà’ a Crotone, nel corso della conferenza stampa di presentazione dello spettacolo che sarà trasmesso da Raiuno da piazza Pitagora.

Il conduttore ha trovato centinaia di persone ad attenderlo sotto l’albergo sul lungomare. “Ho cercato di portare artisti – ha detto – che ritengo importanti nei vari generi. Dalla grande tradizione musicale come i Ricchi e Poveri a cantanti di successo come Annalisa e The Kolors. Ho unito tanti mondi musicali. Penso sia giusto il collegamento con Sanremo. Chi è stato interpellato mi ha detto subito sì. Io penso a quello che può piacere alla gente. Non guardo a cosa fanno gli altri. Se sei una squadra forte, non ti devi preoccupare degli avversari”.

“A Capodanno – ha aggiunto il conduttore – ci sarà tanta festa, energia e voglia di cantare. Ieri ho visto la piazza durante le prove ed era spettacolare. Persino le prove mi hanno fatto notare la passione del pubblico di Crotone”.

Amadeus ha poi spiegato l’omaggio a Rino Gaetano che ci sarà nel corso dello spettacolo. “Rino – ha detto – era un genio ed era giusto omaggiarlo e rivolgergli un grazie, facendo cantare ‘Ma il cielo è sempre più blu’ non ad un cantante, ma al pubblico, alla sua gente. Sarà l’omaggio più bello. Le cose più semplici sono quelle più immediate”.

