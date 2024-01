L’associazione Logos&Polis a sostegno della Casa di riposo comunale di Lamezia

Share Facebook

LAMEZIA TERME – L’associazione Logos&Polis a sostegno della Casa di riposo comunale di via Bosco Sant’Antonio di Lamezia. Il sodalizio guidato da Iolanda Baretta ha mantenuto l’impegno preso con la struttura gestita dalla Cooperativa Cepros; infatti con i proventi della raccolta fondi effettuata nel corso della serata benefica del 7 dicembre scorso, sono stati acquistati beni di prima necessità per i nonnini della casa di riposo.

La presidente Baretta ha ringraziato tutti gli sponsor e i benefattori che con la loro fattiva collaborazione hanno consentito di poter acquistare lenzuola, coperte e tanto altro per gli ospiti della struttura. Un grazie sentito a imprenditori, commercianti, artigiani che hanno partecipato alla serata benefica o che semplicemente hanno voluto fare una donazione all’associazione, sempre finalizzata al sostegno della casa di riposo comunale.

Un plauso, dunque, a: Paradiso Group, Raffaele Spa, Centro benessere “Amore e Psiche”, Residenze Cassoli, Riva Restaurant Lounge Bar, Palazzo Greco-Stella, Bar Roma, Fascino Bizantino, Tessando Handmade, D’Auria Piante, Profumeria Deluxe Centro Commerciale Agorà,Fortuna Work, Pasticceria Pullì, Cristina Creazioni, Dott.ssa Teresa La Cava, Giuseppe Imbrogno, Gualtieri Srl Autodemolizione, House 3 Beach B&B località Pesce e Anguille, Dott.ssa Rosamaria Montesanti, G.E.V. New Evolution Srl, Nims Lavazza.

Logos&Polis, è un’associazione attiva sul territorio lametino ormai da diversi anni; la sua mission si può riassumere in due filoni principali: la salvaguardia ambientale e la cura per gli ultimi, per le persone disagiate che in questa nostra società non hanno la giusta attenzione e considerazione.

Nei giorni scorsi la presidente Baretta con i soci Mariano Cimino e Chiara Campisano si è recata nella struttura per consegnare i doni e per incontrare anche i rappresentanti della cooperativaCepros, il presidente Fernando Davoli e l’operatrice Anna Saladino. Si è trattato di un proficuo momento di incontro con l’impegno che l’associazione organizzerà sicuramente qualche altra iniziativa solidale a favore della struttura.

“Gli anziani sono una ricchezza per la nostra società, un patrimonio di saggezza che merita di essere valorizzato al meglio in modo da essere trasmesso alle giovani generazioni”. Questo il pensiero condiviso dai soci del sodalizio e dagli operatori sociali della cooperativa che hanno accolto con entusiasmo la decisione dei componenti del sodalizio di voler ancora realizzare qualche altro evento a favore della casa di riposo che necessita di grande aiuto concreto e mirato.