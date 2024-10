Storie, memorie e riflessioni sulla Calabria: a Taurianova Capitale del Libro prosegue il Festival “Narrazioni Calabre”

Share Facebook

Taurianova – Dopo la grande partecipazione ai primi appuntamenti proposti, prosegue la prima edizione del Festival “Narrazioni Calabre”, un evento firmato da Taurianova Capitale del Libro, dedicato a opere e autori che raccontano e celebrano la Calabria in tutte le sue sfumature.

Dalla vita quotidiana e rurale, alle più profonde radici culturali, fino agli eventi più significativi che hanno caratterizzato la storia recente e importanti riflessioni su temi come la storia, l’archeologia e le lingue antiche, le varie presentazioni condurranno i partecipanti attraverso un viaggio letterario che esplora l’anima di questa terra bagnata dal Mediterraneo, immergendosi in storie che parlano di famiglia, tradizioni, misteri e leggende.

«Ogni evento offrirà una prospettiva unica sulla Calabria – commenta Maria Fedele, assessore alla Cultura e direttore artistico di TCIL. Un mosaico di storie, memorie e riflessioni che permetteranno di immergersi nell’anima di una regione tanto straordinaria quanto complessa. Sarà per noi un grande onore poter anche ospitare letterati da tutto il mondo in occasione del Convegno Internazionale dei Critici Letterari, che per il 2024 si svolgerà proprio nella nostra città e partirà dall’opera di Corrado Alvaro, tra i più importanti autori della nostra terra. Ma non solo, questo festival sarà l’occasione per dare il giusto risalto ad un grande artista di origini taurianovesi, Pietro Barillà».

Oltre alle numerose presentazioni letterarie, nell’ambito di “Narrazioni Calabre” verrà ospitato infatti anche il Convegno Internazionale dei Critici Letterari curato dall’AICL (Association Critiques Litteraires) in collaborazione con il Ministero della Cultura e l’Amministrazione Comunale di Taurianova. Il titolo di questa edizione sarà infatti “Mediterraneo – Da Corrado Alvaro alla letteratura moderna” e vedrà confrontarsi sul tema critici, accademici e scrittori provenienti da tutto il mondo che il 25 e 26 ottobre si riuniranno proprio nella città Capitale del Libro 2024.

Tra gli eventi di punta anche il convegno dal titolo “Pietro Barillà (1887 – 1953). Artisti, luoghi e contesti nella prima metà del ‘900 in Italia”, curato dalla Cooperativa Kiwi, dedicato ad un pittore di origini taurianovesi che ha offerto un importante contributo al mondo dell’arte del ‘900 , in programma il 16 e 17 ottobre.

Il cartellone di “Narrazioni Calabre” è dunque fitto di appuntamenti, arricchiti dai dialoghi tra scrittori, rappresentanti di case editrici, giornalisti e lettori, in un confronto aperto e dinamico, volto a promuovere la cultura calabrese in tutte le sue forme. In cartellone infatti anche opere che offrono sguardi sul presente e sull’importanza delle relazioni, ma anche tracce di un passato in cui la Calabria era un crocevia culturale e linguistico, contribuendo a una maggiore comprensione del suo ricco patrimonio storico.

Il festival proseguirà anche nei prossimi mesi con appuntamenti extra, per offrire nuove presentazioni e momenti di confronto anche al di fuori del programma iniziale.