Lamezia, intervento di tunnellizzazione toracica, unico in Calabria, realizzato nell’ospedale San Giovanni Paolo II

L’equipe di pneumologia interventistica, guidata dal Dott. Salvatore Lombardo (in foto) sotto l’egida del direttore della struttura complessa Dott. Paolo Gambardella, ha eseguito un intervento sulla parete toracica per il posizionamento di due cateteri toracici a permanenza, contemporaneamente, con la tecnica della tunnellizzazione, in un paziente con amiloidosi pleurica.

Il drenaggio a permanenza è un dispositivo che consente di elimiare i liquidi prodotti tra i foglietti pleurici in modo costante e gestibile a domicilio dagli stessi pazienti, si tratta prevalentemente di soggetti con versamenti pleurici persistenti che necessiterebbero di periodiche toracentesi da eseguirsi presso strutture ospedaliere con notevoli costi in termini di tempi e risorse.

La peculiarità dell’intervento, sta nel fatto che, come si evince dai dati di letteratura scientifica, per la prima volta si utilizza tale procedura in un paziente con una patologia rarissima come la amiloidosi pleurica e il posizionamento contemporaneo di drenaggio a dx e a sn,fa da battistrada a nuove tecniche di trattamento dei versamenti pleurici recidivanti, offrendo la possibilità a pazienti anche non neoplastici trattamenti risolutivi con possibilità di gestione domiciliare per tempi molto lunghi.

Un intervento delicato ed importante, dato che, nella letteratura internazionale, sono pochissimi i casi del genere che fanno riferimento a questo tipo di tecnica su un paziente con questo quadro clinico e che attesta e conferma l’alta professionalità e specializzazione, sottolineandone altresì la consolidata esperienza, dei medici e operatori sanitari presenti nell’unità operativa di Pneumologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme impegnato in modo costante verso il miglioramento dei servizi erogati.