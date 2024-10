Teatri nei capoluoghi, Capponi presenta scheda progettuale ai Comuni

Share Facebook

“La Regione Calabria intende sostenere i teatri calabresi attraverso una serie di interventi infrastrutturali che puntino ad innalzare la qualità dei luoghi in cui si fa cultura, ritenendo anche l’ambiente un elemento essenziale dell’offerta culturale. L’intervento rappresenta un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali per fornire un servizio pubblico in grado di garantire la crescita dei territori e delle comunità, con l’obiettivo di aumentare i livelli di partecipazione”.

È quanto affermato dall’assessore regionale alla Cultura, Caterina Capponi, nell’introdurre i lavori, ieri in Cittadella a Catanzaro, in occasione della riunione con le delegazioni dei Comuni capoluogo di provincia, indetta con lo scopo di presentare la scheda progettuale “Teatro nei Capoluoghi”, approvata con Dgr n. 83 del 04/03/2024.

La scheda, finanziata con Delibera Cipess n.17 del 23/04/2024, rientra negli interventi concertati e inseriti nell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione che la Regione Calabria ha sottoscritto con il Governo il 16 febbraio scorso a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (Fsc) 2021-2027 con l’obiettivo di investire due milioni e mezzo di euro per il miglioramento delle strutture teatrali pubbliche nei cinque Comuni capoluogo di provincia.

Presenti alla riunione le delegazioni dei Comuni di Catanzaro (Donatella Monteverde assessore alla Cultura, Settimio Pisano direttore generale Fondazione Politeama, Salvatore Bullotta capo di gabinetto del Comune), Cosenza (Giuseppe Bruno dirigente, Annarita Callari e Antonietta Cozza funzionari), Crotone (Sandro Cretella Vicensindaco, Nicola Corigliano assessore alla Cultura) e Reggio Calabria (Rosa Elisa Caruso e Daniela Neri funzionari delegati). Con l’assessore Capponi, per la Regione, erano presenti la dirigente generale del Dipartimento Istruzione Formazione e Pari opportunità, Maria Francesca Gatto, la dirigente del settore Cultura Ersilia Amatruda, il funzionario responsabile del sistema teatrale regionale, Fabio Scavo, e la collaboratrice Annita Vitale.

“Appena insediata – ha concluso l’assessore Capponi – ho considerato prioritaria questa linea progettuale che ha il pregio di comunicare plasticamente la volontà della Regione di irrobustire il sistema infrastrutturale dei teatri calabresi dialogando direttamente con i Comuni”.