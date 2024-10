Inaugurata la Expo Fata, riflettori sull’innovazione

Share Facebook

Si è avviata con lo spettacolare atterraggio dell’elicottero che si è aggiunto a numerosi altri mezzi antincendio di Calabria Verde, Azienda speciale diretta da Giuseppe Oliva, anche egli presente, la seconda edizione di EXPO FATA – Fare Agricoltura Turismo e Ambiente, che ha trovato sede opportuna e condivisa presso il Mercato agroalimentare della Calabria, Comalca, in Località Germaneto di Catanzaro suscitando l’attenzione del sistema di Italmercati il cui Vice presidente Nazionale Vicario, Paolo Merci, accompagnato dal Presidente di Verona mercati Marco Dallamano, è giunto per l’occasione in Calabria

Al taglio del nastro, in un clima reso particolarmente gioioso dal contributo del Conservatorio statale di Musica P.I. Tchaikovsky di Nocera Terinese e dalle dimostrazioni degli alunni dell’Istituto IIS Rita Levi Montalcini di Sersale, IPSEOA Taverna, sono stati presenti, oltre agli esponenti delle organizzazioni agricole Maria Grazia Milone (Cia), Fabio Borrello (Coldiretti), Alberto Statti (Confagricoltura) e Francesco Macrì (Copagri), partner “naturali” dell’iniziativa, il Sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, il Vice Presidente della Giunta Regionale, Filippo Pietropaolo, il Presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, l’Assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, il Vice Presidente della Camera di Commercio Antonino Cugliari e il Presidente della Banca Ulteriore Gregorio Ferrari. Taglio affidatoal Presidente della Fondazione Eugenio Mancuso, Francesco Granato che, insieme al Presidente di Comalca Daniele Ciranni ha curato gli onori di Casa.

A seguire, interessanti e ben partecipati i convegni sul vivaismo in Calabria, il turismo sociale e la transizione digitale con dibattito aperto ai presidenti degli ordini professionali Vincenza Matacera (Avvocati), Alessandro Tallarico (Agronomi) e Danilo Ferrara (Assistenti Sociali).

Dopo l’inaugurazione le autorità presenti hanno visitato gli spazi fieristici intrattenendosi presso gli espositori con scambio di informazioni, idee e segnalazioni per il rafforzamento ed il sostegno dell’agricoltura calabrese.

Particolare interesse hanno suscitato, per i numerosi visitatori, i mezzi della Protezione Civile guidata dal Dott. Domenico Costarella e quelli di ARPA Calabria, il cui Commissario Straordinario, Michelangelo Iannone, ha voluto essere personalmente presente presso un apposito stand ponendo in mostra mezzi speciali fra cui il laboratorio mobile.

Tutti i riflettori sono adesso puntati sulla giornata di domenica 6 che conta su due importanti convegni con qualificati relatori che discuteranno di Ambiente/Marketing territoriale e Sistema agroalimentare, Alle 11,30 sarà presentato il Progetto PNRR Comalca “Il Mercato del futuro”.

Come novità assoluta, gli operatori ortofrutticoli esercenti in Comalca saranno a disposizione dei visitatori che vorranno assistere allo svolgimento delle operazioni tipiche del mercato,con possibilità di acquisto diretto dei prodotti esposti fra le 10 e le 12,30 del mattino

Per l’intera domenica, invece, il Morzello tipica pietanza catanzarese farà da scenario all’intera giornata e si vedrà, come ospite speciale, l’apprezzato Piero Procopio, cabarettista e comico catanzarese, attore ed autore di teatro dialettale i cui monologhi hanno sempre riscontrato il favore del pubblico televisivo e della critica.