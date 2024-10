I 50 anni di attività della Confindustria calabrese: parteciperàanche il presidente nazionale Emanuele Orsini

Share Facebook

CATANZARO – Il presente e il futuro della Calabria, partendo dall’esperienza del passato, saranno al centro delle celebrazioni per il 50° anniversario di attività di Unindustria Calabria. A confrontarsi sui temi dello sviluppo della regione saranno alcuni tra i principali attori politico-istituzionali calabresi e le più alte cariche nazionali di Confindustria: tutti insieme si troveranno a Catanzaro, all’Auditorium dell’Università “Magna Graecia”, il prossimo 18 ottobre‬, a partire dalle ore 14:30.

Il programma dei lavori sarà anticipato dai saluti istituzionali di Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro; Amedeo Mormile, presidente della Provincia di Catanzaro; Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria; e Giovanni Cuda, rettore dell’Università “Magna Graecia”.

Ad aprire la giornata di celebrazioni e analisi sarà Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria e Confindustria Catanzaro, che nel presentare l’evento ha sottolineato: «Per celebrare l’impegno quotidiano di Confindustria per lo sviluppo delle imprese in Calabria abbiamo scelto la strada non di un semplice momento celebrativo, bensì di un festeggiamento all’insegna del confronto con i principali attori politici e istituzionali della regione e con i nostri interlocutori nazionali per continuare a fornire contributi e proposte utili in tema di riforme e investimenti per la crescita e lo sviluppo socio-economico della regione. Il modello “Agenda Calabria” ha dato e continua a dare frutti importanti ed è per questo che intendiamo proseguire in questa direzione: l’evento è la prosecuzione naturale di un percorso che va affermandosi come best practice nazionale, un percorso in cui crediamo fermamente e in cui siamo felici di aver coinvolto con entusiasmo parti sociali, istituzioni e i vertici di Confindustria».

Dopo la relazione, al via i due i panel di approfondimento con la moderazione della giornalista Giorgia Rombolà, volto noto di Rai. Il primo, dal titolo “La politica strategica per la crescita”, sarà un focus sulla capacità amministrativa, su investimenti e su internazionalizzazione. A prendervi parte saranno: Giuseppe Romano, coordinatore della Struttura di Missione della Zes Unica per il Mezzogiorno e presidente Fincalabra; Rosario Varì, assessore regionale alle Attività produttive; Rocco Colacchio e Domenico Vecchio, rispettivamente presidenti delle articolazioni territoriali di Confindustria Vibo Valentia e Reggio Calabria. Il primo panel si concluderà con l’intervista a Natale Mazzuca, vicepresidente nazionale di Confindustria con delega alle Politiche per lo Sviluppo del Mezzogiorno.

Il secondo momento di approfondimento, dedicato a infrastrutture, capitale umano e legalità dal titolo “Le condizioni di contesto per lo sviluppo”, vedrà gli interventi di Giovan Battista Perciaccante, vicepresidente Nazionale Ance e presidente di Confindustria Cosenza; Mario Spanò, presidente Confindustria Crotone; Francesco Delzio, direttore del Master in Relazioni Istituzionali, Lobby e Human Capital della Luiss Business School, autore del libro “L’era del lavoro libero”, dedicato alla rivoluzione in corso nel mondo dei giovani e del lavoro; e Giovanni Calabrese, assessore regionale alle Politiche per il Lavoro e al Turismo. La conclusione del secondo panel sarà affidata a Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.

Successivamente, spazio all’intervista con il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. A concludere sarà Emanuele Orsini, presidente nazionale di Confindustria, alla sua prima visita in Calabria dopo la sua elezione alla guida dell’associazione degli industriali italiani.