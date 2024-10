Olio di Calabria presenta a Roma, al Poligrafico e Zecca dello Stato, il contrassegno ufficiale ed il qr code per le contraffazioni

Un “nome” e “cognome” per ogni singola bottiglia di olio calabrese. È stato ufficialmente presentato a Roma, nel bellissimo e storico Museo della Zecca, l’accordo per la tracciabilità dell’olio di Calabria Igp tra l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e il Consorzio rappresentato dal presidente Massimino Magliocchi e dal direttore Giuseppe Perri.

“Un passaggio storico per la tutela e la valorizzazione dell’olio di Calabria Igp”, hanno sostenuto i protagonisti della lodevole iniziativa. Un passo avanti per garantire qualità e sicurezza, oltre che protezione, al settore intero. Ed ai consumatori.

L’Olio di Calabria IGP, riconosciuto a livello europeo, rappresenta uno dei marchi più prestigiosi della Regione e il nuovo accordo punta a rafforzare le misure di controllo e certificazione. Proteggere i consumatori dalla contraffazione garantendo la qualità è l’obiettivo dell’accordo che verrà perseguito attraverso la cooperazione tra il Poligrafico dello Stato, il Consorzio e ICQRF – Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

“Il nostro obiettivo è garantire che ogni bottiglia di Olio di Calabria IGP sia certificata e sicura per i consumatori”, ha dichiarato Francesco Soro, Amministratore Delegato dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. “Questo accordo rappresenta un impegno concreto verso la qualità e la trasparenza”.

“È una soluzione che da una parte fornirà sempre maggiori garanzie nel momento dell’acquisto – ha spiegato Felice Assenza Capo ICQRF MASAF – dall’altra facilita le nostre operazioni di controllo da parte del Dipartimento che sta dedicando grande attenzione del settore degli oli”.

Massimino Magliocchi, Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dell’Olio di Calabria IGP, ha sottolineato: “Il Consorzio ha come obiettivo primario la tutela del marchio e delle buone pratiche ad esso associate. Grazie a questo accordo, il Consorzio potrà contare su un supporto più robusto per la verifica e la certificazione degli oli, contribuendo a mantenere l’eccellenza del prodotto. Siamo più che convinti che tutto ciò rappresenti una marcia in più per tutti i nostri produttori ed una mano tesa, soprattutto,verso i consumatori”.

Un importante “abbraccio” legislativo, giuridico e di qualità che certamente inaugura una nuova stagione per tutti i prodotti italiani identitari. Piena soddisfazione ovviamente è stata espressa dal direttore del Consorzio, Giuseppe Perri, che punta adesso alla consapevolezza dei produttori ed alla maggiore conoscenza da parte di tutti. “Siamo tra i primi Consorzi in Italia ad avere il contrassegno dell’Istituto poligrafico e zecca dello stato. Cioccolato di Modica Igp e Aceto Balsamico di Modena Igp sono gli altri prodotti che hanno aderito”, spiega Perri.

Il contrassegno è realizzato dal Poligrafico con una grafica specifica e con elementi di stampa di sicurezza assimilabili a quelli in uso per la realizzazione di banconote ed è personalizzato con i colori e il logo del Consorzio Olio di Calabria Igp. È numerato univocamente ed è dotato di un Qr code attraverso il quale, direttamente dal proprio smartphone, è possibile accedere alla piattaforma che promuove la diffusione di informazioni e la sensibilizzazione sui temi di qualità certificata, tracciabilità e lotta alla contraffazione: “un sistema informativo completo e garantito- sottolinea l’Istituto- per rafforzare la cultura dell’autentico Made in Italy, contrastare le frodi e valorizzare patrimonio informativo sulle eccellenze nazionali dell’agrifood”.