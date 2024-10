Centro commerciale Due Mari allagato, Filcams Cgil chiede incontro alla proprietà

Condividi

“Tra i vari disagi dovuti al maltempo ed alla cattiva gestione del territorio, come già denunciato stamani, ci sono quelli che stanno vivendo i lavoratori e le lavoratrici del Centro Commerciale “Due Mari” chiuso da stamattina a causa dell’allagamento subito all’interno, ed il cedimento di parti del tetto.

Una vera fortuna, se così si può dire, che i cedimenti si siano verificati nella nottata quando la struttura era chiusa al pubblico e non c’erano all’interno i dipendenti.

Il lavoro che c’è dentro ad un Centro Commerciale di tale dimensione abbraccia diversi settori merceologici e contrattuali di pertinenza della Filcams Cgil: commercio, vigilanza, ristorazione commerciale, studi professionali, pulizie e multiservizi; tutti contratti diversi che regolano situazioni simili in maniera differente, per cui chi lavora nello stesso luogo dal punto di vista contrattuale subirà trattamenti diversi e molto dipenderà dal tipo di contratto individuale che ogni lavoratore e lavoratrici si vede applicato.

Insomma, anche se visto l’allagamento in corso si potrebbe dire “siamo tutti nella stessa barca” anche in questo caso nelle difficoltà c’è chi starebbe meglio e chi peggio.

Per queste ragioni la Filcams Cgil Calabria al fine di tutelare quanti operano a vario titolo all’interno del Centro Commerciale ha fatto richiesta di incontro alla proprietà, sapendo che in premessa, come è giusto che sia, chi lavora e perderà la giornata per condizioni indipendenti dalla sua volontà deve avere riconosciuto comunque lo stipendio. Inoltre, sarebbe opportuno gestire in maniera regolare le operazioni di ripristino delle attività commerciali non facendo ricadere sulle lavoratrici e sui lavoratori mansioni e responsabilità per le quali non sono qualificati.

Crediamo che si possa, attraverso la contrattazione ed il sistema degli Enti Bilaterali trovare soluzioni che garantiscano alle lavoratrici ed ai lavoratori il giusto sostegno al reddito e alle attività che applicano regolarmente i contratti di lavoro”.

Così in una nota Pinuccia Cosmano, Segretaria Generale Filcams Cgil Area Vasta e Giuseppe Valentino, Segretario Generale Filcams Cgil Calabria