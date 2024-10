Maltempo, il Comune di Lamezia chiede lo stato di emergenza e calamità naturale

Condividi

Deliberata in data odierna dalla Giunta Comunale di Lamezia Terme la dichiarazione dello stato di calamità naturale venutosi a creare a seguito dell’evento meteorico abbattutosi sul territorio di Lamezia Terme.

Con la medesima deliberazione, è stato richiesto alla Regione Calabria di proclamare lo stato di emergenza regionale indicando tra i comuni interessati il territorio di Lamezia Terme al fine di mettere in atto i relativi provvedimenti ivi incluso un immediato intervento di carattere logistico e finanziario indispensabile per assicurare il ripristino dello status quo ante ed il ristoro dei danni subiti in tutto il territorio comunale; è stato altresì richiesto al Dipartimento di Protezione Civile della Regione Calabria l’accesso al fondo di cui all’art. 16 L.R. n 9/2023.

Nel contempo, procedono gli interventi immediatamente disposti in somma urgenza dal Comune di Lamezia Terme per accelerare al massimo il ripristino dello status quo ante così come continua l’opera incessante del C.O.C. – Centro Operativo Comunale che è attivo per qualsivoglia aspetto di intervento e di assistenza e che è supportato dalla Protezione Civile Regionale e dai Vigili del Fuoco.

Si ricorda, infine, che per qualsivoglia segnalazione inerente ogni aspetto di assistenza, compresa quella sanitaria ed alimentare, è attivo il numero 0968/207816.

Amministrazione Comunale di Lamezia Terme