Occhiuto: “chi vuole arricchirsi sfruttando i lavoratori è nemico della Calabria”

“Esprimo le mie congratulazioni e sincera gratitudine alla Guardia di Finanza di Catanzaro per l’importante operazione, coordinata dalla Procura, che ha portato al sequestro di due società e all’applicazione di misure cautelari per reati contro lo sfruttamento di decine di lavoratori.

Un’inchiesta che ha messo in luce un quadro desolante in cui le vittime sarebbero state private dei più elementari diritti, percependo stipendi da fame a fronte di turni massacranti.

La nostra è una Regione che vuole sempre più creare lavoro e opportunità.

Viviamo un momento storico nel quale stiamo mettendo in campo con grande determinazione ingenti risorse e nuove politiche di attrazione degli investimenti per consentire ai nostri territori di crescere e di svilupparsi.

Ma chi, tra mille difficoltà, decidere di fare impresa deve offrire un lavoro dignitoso e retribuito in modo equo.

Chi vuole arricchirsi non rispettando le regole ma sfruttando i lavoratori è nemico della Calabria”.

Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.