L’associazione musicale «Liuto» ha inaugurato la nuova sede di Decollatura

É stata una cerimonia molto intima, quasi familiare, quella che ha visto protagonista l’associazione musicale «Liuto» che ha inaugurato la nuova sede di Decollatura. La Liuto, nata a Lamezia Terme nel 2012, è presieduta impeccabilmente dal M° Francesco Luca Laganà che, insieme al M° Paolo Isabella hanno effettuato il fatidico taglio del nastro, aprendo ufficialmente le porte dei nuovi locali della scuola.

L’associazione ha sede legale a Lamezia e molte distaccate nel lametino e nel catanzarese tra cui spiccano: Settingiano, Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Serrastretta, Cancello, Falerna, Gizzeria, Catanzaro e Vibo Marina; naturalmente, opera anche aDecollatura dal 2018 raccogliendo tantissimi giovani e meno giovani, appassionati che hanno l’amore per uno strumento musicale.

Proprio l’offerta formativa della scuola si è estesa e, nel corso del tempo, ha abbracciato sempre più insegnamenti. Oltre alla chitarra (classica ed elettrica), con il già citato Laganà e il M° Paolo Isabella, si sono aggiunti: pianoforte e fisarmonica diretti dallaM^ Mariangela Talarico, il basso elettrico tenuto dal M° Luciano Cefalà e la batteria dal M° Antonio Cefalà.

Il M° Laganà ha colto l’occasione per esternare tutta la sua soddisfazione per l’intensa e proficua attività che, in tutti questi anni, l’associazione ha svolto a Decollatura. Sono immensamente felice di questa inaugurazione a Decollatura, visto il livello raggiunto dai nostri allievi e la risposta sempre positiva che abbiamo ricevuto in questo territorio. Faccio i complimenti al Mº Paolo Isabella per aver curato il raggiungimento di questo importante traguardo.

“Ci tengo a ringraziare l’Amministrazione comunale, nella persona del Sindaco, Raffaella Perri – ha dichiarato il Presidente – per il sostegno e la disponibilità mostrate. Un doveroso ringraziamento va poi alle famiglie di Decollatura che sin dal 2018, fanno sì che la nostra associazione possa continuare la sua attività su questo territorio, con risultati rimarchevoli. Questo nuovo passo ci dà la consapevolezza necessaria per continuare il nostro progetto di creare nuovo fermento intorno al movimento musicale, affinché esso possa tornare ad assumere sempre più un ruolo primario nella società. A breve infatti – ha concluso Laganà – avvieremo nuove iniziative anche in comuni come Cirò Marina, San Floro e Marcellinara nei quali la nostra Associazione non era ancora presente, e non vediamo l’ora di portare anche lì lo stesso spirito di iniziativa didattico musicale da sempre presente a Decollatura”.