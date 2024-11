Al via Edulabs 2024: opportunità educative (gratuite) per minori e famiglie a Lamezia Terme

Condividi

“Fare per capire,” combinando tecnologia, progettazione e lavoro di gruppo, per favorire apprendimento, inclusione e partecipazione attiva.

È questo l’obiettivo di Edulabs 2024, in partenza in questi giorni, progetto che mira a promuovere attività socioeducative sul territorio, potenziando i centri a funzione ricreativa ed educativa per i minori di età compresa tra 5 e 17 anni. Attraverso percorsi esperienziali e metodi innovativi come gioco, creatività e pensiero laterale, si ricostruiranno alleanze educative e reti sociali, valorizzando il protagonismo delle nuove generazioni. L’iniziativa risponde alla condizione di isolamento che caratterizza molti giovani del territorio, offrendo opportunità a minori in situazioni di vulnerabilità.

Il progetto è ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale INRETE e finanziato dal Comune di Lamezia Terme.

L’obiettivo principale è quello di offrire percorsi formativi e ricreativi di qualità, valorizzando il ruolo degli enti del Terzo Settore nella creazione di spazi di aggregazione e apprendimento.

I laboratori, tutti gratuiti, saranno attivati nei prossimi giorni, e sono: “Creativity Lab” a cura di Aleph Arte, “Cento passi per scoprire” a cura di ASC Lamezia Terme Vibo Valentia, “Steam Lab e Prototipazione” a cura di ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia, “Robotica con Lego Education” a cura di con Inrete cooperativa sociale, “Gaming Experience” a cura di Inrete cooperativa sociale, “Del Fare e del Sapere” a cura di Associazione APS AN.GIU.LI., “Lucky Gym” a cura di ASD Lucky Friends, “Imparare Divertendosi” a cura di Associazione Donne e Futuro ODV, “La scuola delle Arti e dei mestieri” a cura di Teatrop.

Ogni laboratorio avrà una durata media di 25 ore e sarà organizzato in base a tre fasce di età prevedendo più incontri settimanali: Kids (5-11 anni), Guys (11-14 anni), Teens (14-17 anni).

Le attività si concluderanno il 31 dicembre 2024. Per il periodo natalizio sarà proposta una speciale formula Mini Camp, che si terrà nei giorni 23, 27, 28 e 30 dicembre, culminando, come lo scorso anno, con una caccia al tesoro.

Le attività proposte rappresentano non solo un’occasione di apprendimento, ma anche un’opportunità per socializzare, scoprire nuove passioni e sviluppare competenze in un ambiente inclusivo e stimolante. L’obiettivo generale perseguito è investire nel benessere e nello sviluppo dei più giovani, favorendo una comunità più coesa e attenta alle esigenze educative dei suoi cittadini.

L’iniziativa EDulabs 2024 si inserisce nel solco di un’esperienza già consolidata che rafforza il ruolo delle associazioni locali nella crescita educativa del territorio.

Le attività dei laboratori saranno fruibili da tutti i bambini/e e ragazzi/e minori, previa prenotazione/ iscrizione compilando un apposito modulo sul sito web, in aggiornamento in queste ore: https://www.coopinrete.it/. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito e i canali della Cooperativa INRETE, contattare il numero 0968.448923 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30, o scrivere all’indirizzo e-mail edulabs@coopinrete.it.