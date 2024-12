Riace, visita della Segretaria Nazionale Spi Cgil Scacchetti: “Dall’integrazione passa il futuro del Paese”

Condividi

La Segretaria Generale Spi Cgil Nazionale Tania Scacchetti ha incontrato a Riace il sindaco ed europarlamentare Mimmo Lucano nell’ambito dell’iniziativa natalizia dedicata dalla Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria e dallo Spi Cgil Area Metropolitana ai bambini stranieri ospiti del Villaggio Globale.

“Riace – ha affermato la Segretaria – è un’esperienza che dimostra come dall’integrazione e dalla valorizzazione delle differenze passi anche il futuro del nostro stesso Paese e la possibilità di far vivere borghi che altrimenti rischierebbero di morire. In una società che sta invecchiando molto velocemente come quella italiana questa è una delle risposte più forti che si possono dare”.

“Riace, e per mille ragioni anche Mimmo Lucano, sono un simbolo – ha aggiunto -. L’auspicio è che questa esperienza possa ripartire anche con modalità diverse. In Calabria sono diversi gli esempi di questo tipo che meritano attenzione a livello nazionale”.

“Come Cgil e come Spi siamo stati qui sin dall’inizio – ha aggiunto il Segretario Generale Spi Cgil Calabria Carmelo Gullì – e continuiamo a dare la nostra vicinanza e il nostro sostegno. Crediamo che ci sia bisogno di un ritorno di attenzione su Riace e che possano ripartire i progetti che c’erano prima ricordando che ogni persona è uguale alle altre e ognuno di noi è diverso dagli altri”.