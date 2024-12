Avviso Parchi culturali calabresi, Capponi: “Patrimonio da proteggere e valorizzare”

Condividi

“Con il nuovo anno, la Calabria assisterà alla nascita di sei parchi culturali, dedicati a figure illustri di filosofi, scrittori e poeti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il patrimonio identitario del territorio, con ricadute positive sullo sviluppo economico e sull’animazione culturale della comunità locale”.

L’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, annuncia la pubblicazione dell’avviso dedicato alla realizzazione di questi parchi culturali, con l’auspicio “che si possano ottenere il riconoscimento di Parchi Letterari e diventare punti di riferimento a livello internazionale”.

“Città, villaggi e paesaggi – sottolinea Capponi – quando raccontati in un testo, diventano un patrimonio culturale e ambientale da proteggere e valorizzare. Pertanto, con un finanziamento complessivo di 6 milioni di euro, saranno realizzati interventi infrastrutturali e di innovazione tecnologica, come la ristrutturazione degli edifici destinati a spazi espositivi e l’implementazione di tecnologie immersive e realtà aumentata. L’obiettivo è arricchire l’esperienza dei visitatori e rendere i parchi formativi e attrattivi, offrendo un viaggio nella letteratura, nella memoria e nell’identità, per far conoscere i filosofi, poeti e scrittori, e le bellezze naturali e storiche della Calabria”.

L’avviso rientra nell’Accordo di Coesione tra la presidenza del Consiglio e la Regione Calabria siglato il 16 febbraio 2024, in linea con le Aree tematiche e Obiettivi strategici del Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027.

“Con il lancio di questo avviso dedicato ai parchi culturali – conclude l’assessore Capponi – abbiamo rispettato la tabella di marcia concordata con il presidente Occhiuto, perciò ringrazio tutto il personale tecnico e amministrativo, in particolare il dirigente generale del dipartimento regionale, Maria Francesca Gatto, e la dirigente del settore Ersilia Amatruda, per il loro puntuale lavoro”.