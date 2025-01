Meteo in peggioramento in Calabria, domani allerta arancione su versante tirrenico

Condividi

Condizioni meteo in forte peggioramento sulla Calabria. Previsti per oggi pomeriggio e domani venti forti, soprattutto sulle regioni tirreniche, e piogge intense.

Diramata per oggi, sabato 11 gennaio, Allerta gialla sulla Calabria centro settentrionale ( Cala 1, 2, 3, 5, 6 e 7).

Domani, domenica 12 gennaio, Allerta Arancione sul versante tirrenico della Calabria centro settentrionale (Cala 1, 2, 3) Allerta Gialla sul resto della Regione.