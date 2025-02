Lamezia, ad Affari Tuoi gioca il lametino Giovanni Molinaro e si porta a casa 40mila euro

Condividi

Si porta a casa 40mila euro Giovanni Molinaro, il giovane di Lamezia Terme che stasera ha giocato ad Affari Tuoi, il fortunato programma televisivo condotto con successo da Stefano De Martino.

Personal trainer, Giovanni è stato accompagnato da suo padre Antonio. Nel corso della puntata ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale per il quale è rimasto in coma per due giorni.

Non ha accettato il cambio proposto dal “dottore” perché ha creduto nel suo pacco numero 6 (6 è il giorno dell’incidente), un numero che lui considera come la sua rinascita.

Alla fine gli viene offerta la cifra di 40mila euro, che lui accetta, mentre nel pacco ne ha 75mila.

Bravo Giovanni, una partita giocata con garbo e finezza. Rappresenti la parte bella della nostra città!