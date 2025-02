Lamezia, manutenzione del verde pubblico: sicurezza, decoro urbano e sostenibilità al centro degli interventi

Condividi

L’Amministrazione comunale informa che sono in corso interventi di manutenzione e sistemazione del verde pubblico, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, il decoro urbano e una gestione razionale del patrimonio arboreo.



Le operazioni riguardano potature programmate e la sostituzione di alberature con altre idonee, esclusivamente nei casi in cui sia stata accertata, attraverso perizie tecniche eseguite da esperti agronomi e con il parere dei Carabinieri Forestali, una condizione di pericolosità che renda necessario l’intervento.

La sostituzione delle piante sarà effettuata in conformità al regolamento sulla “tutela degli spazi verdi e dell’ambiente”, parte integrante del Regolamento edilizio e urbanistico del PSC. Tale regolamento prevede il reimpianto, anche in altre aree, del triplo delle piante rimosse in quanto pericolose, essendo state piantumate in zone non idonee, in particolare lungo le strade urbane

La piantumazione di nuove essenze rispetterà i criteri e le prescrizioni del Codice della strada e sarà effettuata selezionando specie che garantiscano sicurezza per i cittadini, sostenibilità, resistenza al clima locale e armonizzazione con il contesto urbano.

L’Assessore all’Ambiente, al Verde Pubblico e ai Parchi, Luigi Muraca, evidenzia come questo intervento rientri in un piano più ampio di riqualificazione urbana e sistemazione degli spazi verdi, volto a ottimizzare le risorse disponibili e a migliorare la gestione complessiva del verde pubblico, rendendolo più sicuro, funzionale ed esteticamente gradevole.

Il progetto, che rispecchia una visione di città moderna e sostenibile, punta a coniugare la sicurezza con la valorizzazione ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità della vita della comunità e al benessere delle future generazioni. L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione dimostrata durante lo svolgimento degli interventi, invitandoli a segnalare eventuali criticità legate al verde pubblico per consentire un intervento rapido e mirato.