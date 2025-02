Lamezia, Giornata Mondiale contro il cancro, la testimonianza di Igor Colombo

Condividi

Oggi 4 febbraio, si celebra la giornata mondiale contro il cancro, un momento particolare di riflessione e profonda analisi allo scopo di sensibilizzare tutta una opinione pubblica su questa tremenda malattia incoraggiandone prevenzione ma soprattutto stimolare e mobilitare l’azione di pensiero e reazione di chi vive la condizione di malato oncologico. Da un anno e mezzo ormai lotto anch’io contro questo mostro.

Con tutte le sofferenze che mi ha provocato e che continua a provocarmi nel corpo, durante tutto questo arco di tempo, ho cercato di portare pubblicamente quella che è la mia lotta contro il tumore impegnandomi a far comprendere come la prima cura deve essere la positività. Quindi accanto all’importanza che riveste la prevenzione si deve pensare anche a quelle persone che già hanno contratto il cancro e che sono avviati ad un percorso di cure e terapie. Ci sono tumori dai quali oggi per fortuna si guarisce ed altri più gravi, al quarto stadio e con metastasi come nel mio caso, che , grazie alle terapie oggi fondamentali e molto efficaci, ci si può convivere a patto che non si incontrino gravi ed indesiderati intoppi durante il percorso di cure.

Come ho avuto modo di spiegare anche nel mio ultimo libro che parla della mia lotta contro il cancro, è d’uopo per affrontare al meglio la malattia essere consapevoli in primis che il cancro si può sconfiggere e di conseguenza poi imparare a gestire tutte le emozioni durante il cammino verso la guarigione. Nella mia dolorosa ma importante esperienza ho visto purtroppo morire diversi amici che con me affrontavano le cure.

Oggi vorrei ricordare Pasquale Stella, Virginio Dima, Franco Fortuna, Aldo Mercuri, Fernando Miscimarra, Antonio Rocca, Nerina Renda, Gianluca Vescio. Non ci sta un solo giorno che non li ricordi nella mia mente. In questa giornata a noi dedicata, un sentito ringraziamento lo rivolgo al reparto di Oncologia del Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, che considero, nonostante tutte le oggettive difficoltà di un sistema sanitario che tutti conosciamo, una eccellenza con medici e personale altamente qualificato. Affrontare questa malattia è una esperienza estremamente soggettiva , pertanto le sensazioni , le emozioni, le speranze e le paure, sono diverse da persona a persona, ma l’importante è tenere presente che tutto può essere superato. Il cancro non è una sentenza, è solo una diagnosi, la prima cura è la positività.

IGOR COLOMBO, SCRITTORE