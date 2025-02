Reggio Calabria. A Scuola di legalità, l’Arma dei Carabinieri incontra gli alunni

Condividi

Continuano gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in favore degli istituti scolastici, nell’ambito dell’impegno per diffondere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare i più giovani su tematiche di grande attualità come la violenza di genere, il contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, la dipendenza dall’alcool tra i giovani, i crimini informatici e, ancora, il bullismo e cyberbullismo e molti altri fenomeni di devianza giovanile, materie in cui l’Arma dei Carabinieri è da sempre in prima fila per prevenire condotte rischiose.

L’obiettivo resta sempre quello di far conoscere meglio ai più piccoli l’Arma dei Carabinieri e sensibilizzarli alla legalità.

I Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria hanno incontrato gli alunni dell’Istituto Professionale “E. Fermi” con i quali si sono soffermati a dialogare e ad approfondire la tematica di grande attualità del bullismo e del cyberbullismo.

Hanno illustrato ai ragazzi in modo semplice, ma molto efficace i punti cruciali di quello che non è ormai più solo il manifestarsi di prepotenza su chi è più debole, ma assume contorni più gravi nel momento in cui, passando in rete o sui social, tende a dare un’illusione di impunità. Alcune informazioni molto importanti su un uso consapevole e attento della rete, spesso utilizzata senza adeguata conoscenza dei rischi, nonché l’invito a non restare in silenzio davanti a situazioni vissute o di cui si è a conoscenza.

All’incontro hanno preso parte tutti alunni frequentanti le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado. Nell’occasione, i giovani studenti hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri, che ha illustrato i compiti istituzionali e le funzioni quotidianamente assolte al servizio delle comunità.

Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse, contribuendo con entusiasmo ad animare il dibattito e a porre molte domande sulle tematiche affrontate.