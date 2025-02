Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto svela il nuovo packaging alla Fruit Logistica di Berlino

Condividi

“Presentiamo al mondo intero il nostro nuovo packaging, deliberato dal Consorzio. Presentiamo ai buyer questa eccellenza del nostro territorio, unica nel suo genere.

Prodotta nell’agro del crotonese. Sei Comuni in provincia di Crotone e due in quella di Catanzaro. 5 mila ettari di superficie circa, dei quali 2500 circa potenzialmente certificabili IGP dall’organismo preposto sotto l’egida del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Una giornata importante, storica. Abbiamo l’attenzione di numerosi potenziali acquirenti e siamo dunque pronti per costituire la commerciale per dare spazio, poi, a tutti i produttori così da aderire e fare sistema. Un percorso straordinario”. Il Presidente del Consorzio del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, Aldo Luciano, è emozionato. A Berlino, nella fiera di settore più importante, ecco il nuovo, bellissimo, packaging del finocchio igp. Non poteva esservi una vetrina migliore. Nello stand della Regione Calabria, il packaging del finocchio ha raccolto consensi ed apprezzamenti. Anche l’assessore regionale all’agricoltura, Gianluca Gallo, ha espresso piena soddisfazione: “puntiamo moltissimo sulla comunicazione e sulla promozione di questi prodotti”, ha enfatizzato, con il finocchio igp in bella vista.

“Onorati di aver accolto al nostro stand di Fruit Logistica il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, l’Assessore Gianluca Gallo e il Presidente di Italian Trade Agency Matteo Zoppas, che hanno riconosciuto il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto come un’eccellenza del Made in Italy”, hanno poi aggiunto i consorziati presenti per l’occasione.

“Un attestato di valore che rafforza la nostra missione: portare la qualità e l’autenticità del nostro prodotto sulle tavole di tutto il mondo”, ha rilanciato il presidente.

Una fiera ed una partecipazione coinvolgente, bella. Che ha dato l’opportunità di presentare il “nostro prodotto di eccellenza a livello internazionale, rafforzando i legami con i mercati globali e mostrando le eccellenze della Calabria”, si è detto. Durante la fiera, il Consorzio ha presentato il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto in una nuova veste grafica e con un packaging- come detto- molto accattivante, sottolineando le sue qualità organolettiche uniche e il rigoroso processo di certificazione che garantisce la sua autenticità e qualità. Il nuovo packaging, con una vaschetta in cartone, è stato accolto positivamente dai visitatori, rendendo più facile l’identificazione del prodotto nei punti vendita. Un’opportunità importante per mostrare al mondo le eccellenze della nostra terra e per rafforzare i legami con i mercati internazionali.

L’iniziativa è stata finanziata dal FEASR-PSR Calabria 2014/2022, dimostrando l’impegno del Consorzio nel promuovere e valorizzare il prodotto al massimo delle potenzialità.