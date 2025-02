Lamezia, Giornata del Ricordo: la Lega e il Movimento MTL commemorano i Martiri delle Foibe

Condividi

In occasione della Giornata del Ricordo, la Lega e il Movimento MTL, con il Presidente Massimo Cristiano, si ritroveranno domenica 9 febbraio alle ore 10 in via Martiri delle Foibe per deporre la consueta corona in memoria delle vittime dell’eccidio delle Foibe. Un massacro che, come tutti i crimini contro l’umanità, non può né deve essere dimenticato.

“Alla fine della Seconda guerra mondiale – si legge nella nota – l’esercito jugoslavo del maresciallo Tito diede avvio a una violenta e sanguinosa operazione di pulizia etnica nella Venezia Giulia, che portò alla deportazione e all’esodo forzato di 350.000 italiani tra istriani, fiumani e dalmati, costretti ad abbandonare le proprie case. Alle vittime infoibate, va inoltre aggiunto il numero impressionante di italiani morti nei campi di concentramento allestiti in Slovenia e Croazia.

L’unica colpa di quegli innocenti fu essere italiani.

Anche a Lamezia Terme, la memoria di questa tragedia non può essere cancellata. Se oggi esiste Via Martiri delle Foibe, lo si deve all’impegno e alla determinazione di Massimo Cristiano, all’epoca Consigliere comunale, e di Domenico Furgiuele, che nel 2012 promossero, intitolarono e inaugurarono l’attuale targa commemorativa.

Non esistono vittime di serie A e vittime di serie B.

Per questo riteniamo giusto e doveroso ricordare tutti gli eccidi che hanno visto come unica sconfitta la vita umana”.