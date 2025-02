Negli istituti scolastici del catanzarese i contributi dei Carabinieri per la “Cultura della Legalità”

Condividi

Anche quest’anno, molti Istituti scolastici della provincia di Catanzaro hanno aperto le porte ai Carabinieri sposando l’iniziativa, promossa dal Comando Generale dell’Arma, di contribuire alla formazione della “Cultura della Legalità”.

Nel corso degli incontri con gli studenti, i Carabinieri hanno affrontato diversi temi di attualità quali il bullismo, il cyberbullismo, l’educazione alla legalità ambientale, l’accesso a internet e i rischi connessi, la sicurezza stradale, lo stalking e il femminicidio.

Gli studenti, sin da subito, si sono dimostrati molto interessati alle tematiche trattate, dando prova di conoscere a carattere generale i fenomeni e ponendo comunque numerose domande ai militari intervenuti che, piacevolmente colpiti dall’interesse suscitato, hanno sciolto i vari dubbi.

Gli incontri hanno complessivamente coinvolto centinaia di alunni delle scuole primarie e secondarie, dove, naturalmente, l’attenzione e la curiosità dei bambini delle elementari è ricaduta principalmente sulla figura del Carabiniere, mentre i ragazzi più grandi si sono dimostrati più interessati ai rischi connessi all’improprio utilizzo dei social network, al consumo di sostanze stupefacenti e all’abuso di alcol.

Sono state illustrate le attività di controllo alla circolazione stradale, di pronto intervento e i rilievi tecnico-scientifici sulla scena del crimine svolti dal Nucleo Operativo e Radiomobile. Sono state inoltre illustrate le attività di risposta al cittadino tramite l’utenza 112 NUE e le attività di tutela ambientale svolte dai Carabinieri Forestali.

Molti alunni, di ogni fascia di età, incuriositi e attratti dalle uniformi dell’Arma hanno mostrato desiderio di conoscere come poter fare per diventare un Carabiniere.

L’iniziativa “Cultura della Legalità”, promossa dal Comando Generale, costituisce un’importante opportunità per far conoscere le funzioni e i compiti dell’Arma dei Carabinieri. Tale conoscenza è necessaria per contribuire a orientare i giovani verso il concetto di “legalità”, promuovendo una formazione improntata sul rispetto delle regole e sulla pacifica convivenza sociale. Con questo spirito, continua l’impegno dell’Arma dei Carabinieri per incrementare le occasioni di incontro e dialogo con le istituzioni scolastiche del territorio, per consolidare un rapporto di continuo interscambio valoriale e far crescere nei giovani l’entusiasmo verso il rispetto della legalità.