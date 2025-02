Lamezia, carenza idrica nelle zone collinari

Condividi

Si informano gli Utenti del Servizio Idrico residenti sulle zone montane di Sambiase e Nicastro che nella giornata di ieri è stato eseguito lo spostamento provvisorio della condotta adduttrice Dn200 in località Campochiesa del Comune di Platania.

Le difficoltà sopraggiunte in corso d’opera, non prevedibili, e naturalmente l’interruzione prolungata del flusso idrico, hanno causato lo scompenso di alcuni Serbatoi idrici ubicati lungo lo schema Acquedottistico Savuto Nord, sicché in mattinata potrebbero verificarsi delle irregolarità sulla distribuzione dell’acqua potabile.

Le zone potenzialmente interessate sono quelle collinari di: Piano Luppino, Gabella, Acquadauzano Alto e Basso, Acquafredda, Santa Maria, Vonio, San Minà, Crozzano, Serracastagna, Casturi e Serra Annunziata.