Lamezia, disagi nella zona collinare Serra-Annunziata, la denuncia di Umberto Mastroianni (FdI)

Condividi

Umberto Mastroianni (FdI) in qualità di portavoce del gruppo Serra-Annunziata segnala le gravi criticità che da tempo affliggono la viabilità nelle aree periferiche a nord di Lamezia Terme, in particolare lungo via Annunziata e via Giuseppe Mastroianni.

La situazione, già precaria, è stata ulteriormente aggravata dalle recenti condizioni meteo avverse, che hanno reso ancora più evidenti le problematiche esistenti. Tra i disagi più rilevanti si segnalano:

– Assenza di guard-rail in prossimità di dirupi pericolosi, mettendo a rischio l’incolumità degli automobilisti e dei residenti;

– Cattiva manutenzione dei canali di scolo, con il risultato che l’acqua piovana, anziché defluire correttamente nelle condutture predisposte, si accumula al centro della carreggiata, aumentando il rischio di incidenti;

– Presenza di voragini sull’asfalto, che rappresentano un pericolo concreto per tutti gli utenti della strada, soprattutto per motociclisti e ciclisti.

“Di fronte a questa situazione insostenibile, chiediamo con urgenza un intervento straordinario di manutenzione e messa in sicurezza della viabilità, affinché vengano ripristinate condizioni di sicurezza adeguate per i cittadini che quotidianamente percorrono queste strade”.