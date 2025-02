Bando voucher digitali, a Catanzaro sala piena per il roadshow di Unindustria Calabria sulla misura regionale

Condividi

CATANZARO – Unindustria Calabria ha dato il via alla presentazione itinerante del bando “Voucher per la Transizione digitale delle Pmi” della Regione. Il roadshow di presentazione della misura che si propone di accompagnare le piccole e medie imprese calabresi nell’ampliamento della digitalizzazione dei processi produttivi è iniziato da Catanzaro dove, nella giornata di martedì, la sala convegni della sede locale di Confindustria ha faticato a contenere i tanti imprenditori interessati al tema.

A dare il benvenuto agli imprenditori e a introdurre i lavori è stato il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara. A curare, invece, la presentazione della misura è stato il vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, delegato anche alla Transizione digitale. Assieme a lui, il dg del Dipartimento regionale di riferimento, Tommaso Calabrò; Gianluigi Greco, direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Unical e presidente dell’associazione italiana Intelligenza Artificiale; e Fortunato Amarelli, presidente del Digital Innovation Hub.

«La risposta a questo incontro da parte di tantissimi imprenditori restituisce la cifra di quanto questa misura sia di interesse per il settore produttivo calabrese. Unindustria ha contribuito alla stesura di questa misura portando al tavolo le istanze del sistema delle imprese e, come già fatto nel recentissimo passato, ora accompagniamo la diffusione della conoscenza della misura tra i nostri associati, nel cuore delle imprese calabresi affinché le risorse a disposizione possano essere assorbite e tramutarsi in evoluzione del sistema e quindi in vantaggio competitivo, strumenti necessari per affrontare le sfide di mercato del prossimo futuro», ha detto Ferrara commentando l’ampia partecipazione alla prima tappa del roadshow.

Proprio grazie al Digital Innovation Hub, Unindustria si colloca come ente facilitatore della partecipazione al bando proponendo agli associati il supporto gratuito nell’analisi dei fabbisogni digitali dell’azienda con l’impiego dei suoi innovation manager: «Tra i tanti servizi offerti, siamo al fianco delle imprese non solo nell’azione di confronto con le Istituzioni – ha commentato Ferrara -, ma anche nel percorso di assessmentaziendale oggi sempre più necessario per individuare le risposte più adeguate alle reali necessità dell’impresa».

Nel caso del bando voucher, la Regione ha rivolto particolare attenzione proprio all’analisi dei fabbisogni aziendali a valle della quale si giunge alla richiesta di sostegno alle azioni di upgrade digitale e tecnologico promossa dal bando: «Così facendo – ha detto Pietropaolo – da un lato riusciamo a dare un contributo mirato per ogni impresa, aumentando l’efficacia delle risorse investite, e dall’altro otteniamo, come Regione, una fotografia reale del sistema imprenditoriale che è utile a costruire misure sempre più adeguate al fabbisogno reale per la crescita».

Altri roadshow sono già in programma nelle prossime settimane, in attesa che il bando – ora in pre-informazione – apra ufficialmente i termini di presentazione delle istanze di sostegno.