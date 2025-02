Sedici esoneri e borse di studio per studentesse calabresi per l’istruzione universitaria. Il Fondo WE Dream per l’accesso alle Università Bocconi e Luiss Guido Carli

Condividi

A partire dai mesi di febbraio e marzo è possibile partecipare alla selezione per l’assegnazione di esoneri e borse di studio per l’a.a. 2025-2026 offerte dal Fondo WE Dream presso le Università Bocconi e Luiss Guido Carli. Il Fondo, istituito presso il Fondo Filantropico Italiano, ha

infatti l’obiettivo di sostenere ragazze meritevoli provenienti dalla Calabria nell’accesso ad alcuni dei migliori corsi di laurea a livello internazionale, elargendo 16 esoneri e borse di studio nel triennio 2024- 2027.

Lo scorso settembre sono state quattro le studentesse beneficiarie, le “WE Dream Scholars”, che hanno iniziato il loro percorso presso i due atenei.

Per quanto riguarda l’Università Bocconi, dal 12 marzo ed entro il 4 aprile 2025, le studentesse

dovranno partecipare alla sessione di selezione. Una volta ammesse, potranno presentare domanda di agevolazioni economiche ed essere così considerate per una delle tre agevolazioni disponibili per l’anno accademico 2025/2026. Già a partire dal prossimo luglio sarà possibile preparare la propria candidatura per la selezione dell’a.a. 2026-2027.

La procedura di assegnazione per le tre borse di studio presso la Luiss Guido Carli richiede, invece, che le studentesse presentino domanda al bando pubblicato sul sito dell’Ateneo nell’apposita sezione. Le borse di studio saranno assegnate, in base alla graduatoria, alle studentesse ammesse nella prima sessione che presenteranno domanda entro il 26 febbraio 2025. Solo in caso di scholarship residuali,

queste saranno rese disponibili anche per le studentesse ammesse nella seconda sessione.

Per entrambi gli atenei, le agevolazioni offrono la copertura totale o parziale di tasse e contributi

universitari e di eventuali costi di alloggio, per l’intera durata del triennio di studi, e sono assegnate sulla base delle condizioni economico-patrimoniali delle candidate che avranno superato il processo di ammissione delle università partner.

Il Fondo WE Dream nasce per volontà di Emilia Fazzalari, imprenditrice italo-americana di origini calabresi, e del marito Wycliffe Grousbeck, nella ferma convinzione che l’istruzione sia la chiave per un futuro ricco di opportunità e si propone di offrire a giovani ragazze calabresi un’occasione concreta di

realizzazione dei propri sogni. Da settembre 2024 è in corso un’attività di sensibilizzazione nelle scuole secondarie di secondo grado di tutta la regione Calabria, per “seminare” nelle giovani studentesse la fiducia e l’ambizione di poter accedere alle migliori università italiane e far capire loro che “There is a way” per la realizzazione dei propri sogni.

Le scuole e le allieve interessate possono richiedere un incontro informativo, contattando

wedream@fondofilantropicoitaliano.it.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Fondo WE Dream e dei due atenei, mentre tutti gli aggiornamenti in tempo reale sono pubblicati sui canali Instagram e TikTok di WE Dream.