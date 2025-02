Presentato a Lamezia il libro “Io, Franco” di Franco Nisticò

Condividi

È stato presentato nei giorni scorsi a Lamezia Terme presso la casa editrice Grafiché l’autobiografia del lametino Franco Nisticò “Io, Franco”.A dialogare con l’autore Pierluigi Mascaro, curatore del libro e autore della prefazione, nonché dottorando in Sostenibilità e Agenda Esg presso l’Università Mercatorum di Roma. Nel volume è raccontata, con profondità d’animo e sana ironia, la vita di Nisticò, segnata da una grave malattia contratta in età puerile, la poliomielite.

Malattia che tuttavia, non ha impedito all’autore una vita piena e colma di positività, con una straordinaria capacità interiore di trasformare quanto accadutogli in un punto di forza ed insegnamento per gli altri e il dolore in straordinarie opportunità.

Una sala gremita di gente ha accompagnato la presentazione di questa opera che ha visto la voce narrante della figlia Jlenia, l’introduzione dell’editrice Nella Fragale, i dialoghi serrati e gioviali con Pierluigi Mascaro, le musiche di sottofondo del pianista Giovanni Nicotera.