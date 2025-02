Calabria Food&Tourism Academy, il comune di Lamezia apre il cantiere, apprezzamento di Lameziaeuropa e Federalberghi Calabria

Condividi

Il Comune di Lamezia Terme ha aperto dai primi di febbraio 2025 il cantiere per la realizzazione nell’area industriale ex Sir di Lamezia Terme, all’interno del Centro Servizi per le Imprese, del progetto Calabria Food&Tourism Academy, promosso in collaborazione con Lameziaeuropa e Federalberghi Calabria e finanziato nel maggio 2022, insieme ad altri 11 progetti, dalla Regione Calabria Dipartimento Turismo per 1,5 milioni di euro con fondi nazionali, pari a circa 12 milioni di euro, rivenienti dai Patti Territoriali.

Si sta celermente procedendo con i lavori di ristrutturazione e impiantistica, mentre a breve è previsto l’acquisto ed il montaggio di macchinari ed attrezzature. Il completamento dell’opera e l’avvio delle attività sono previste entro giugno 2025. I principali interventi previsti dal progetto riguardano in particolare:

la completa ristrutturazione funzionale degli spazi operativi 750 mq; la realizzazione di 15 postazioni Scuola Alta Formazione Gastronomica Identitaria; la realizzazione di 15 postazioni Scuola Pasticceria e Gelateria; la realizzazione di 15 postazioni Scuola Panificazione e Pizzaioli; Allestimento sala riunioni multimediale, sala Co-Working, sala B2B, sala lettura relax, direzione; sistemazione e fruibilità degli Spazi esterni.

L’obiettivo è di realizzare un centro multidimensionale orientato a valorizzare l’industria del gusto e del turismo enogastronomico regionale. Il centro, in una logica di Academy, in stretta interrelazione con le attività del Centro Servizi e nell’ambito del contenitore regionale Calabria Straordinaria, si candida a diventare luogo di formazione, sperimentazione e costruzione di un’offerta enogastronomica e turistica di qualità in grado di esaltare le migliori esperienze regionali al fine di definire standard qualitativi, metodologie e routine operative al servizio degli operatori Ho.re.ca., dei territori e delle comunità del cibo regionali.

Il Presidente ed il Dirigente della Lameziaeuropa spa Leopoldo Chieffallo e Tullio Rispoli ed il Presidente ed il Direttore di Federalberghi Calabria Fabrizio D’Agostino e Francesco Perino esprimono apprezzamento per la messa a terra del finanziamento e l’avvio del cantiere da parte del Comune di Lamezia Terme e della fase realizzativa già particolarmente avanzata grazie alla capacità organizzativa della ditta lametina Edil Tre esecutrice dei lavori e delle maestranze impegnate nella esecuzione dei lavori diretti dall’arch. Bruno Aloisio. Tutto ciò è frutto dell’impegno profuso dal Sindaco Paolo Mascaro, dall’Assessore al Turismo Luisa Vaccaro, dal Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio comunale Pasqualino Nicotera e dai responsabili Dorota Luszczyk e Gabriele Chiodo finalizzato al completamento delle procedure amministrative legate al finanziamento concesso e che aveva portato a marzo 2023 alla sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Lamezia Terme beneficiario del finanziamento ed il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria ed a febbraio 2024 alla acquisizione della porzione dell’immobile oggetto dell’intervento.

Nei prossimi giorni, in occasione della riunione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Lameziaeuropa, è previsto un sopralluogo operativo all’interno del cantiere alla presenza del Sindaco di Lamezia Terme.