“Animali al Museo”, sabato 22 al Museo Archeologico Lametino visita animata per famiglie e bambini

ll Museo Archeologico Lametino sabato 22 febbraio, dalle ore 17.00, accoglierà piccoli e grandi visitatori con una visita animata dal titolo “Animali al Museo”, un percorso educativo giocato pensato per bambine e bambini dai 5 a 10 anni insieme con i genitori.

Orme e impronte, reperti di caccia, antiche raffigurazioni e piccoli indizi condurranno i bambini a scoprire le storie di quegli animali le cui tracce sono custodite tra i reperti del Museo. I piccoli archeologi, giocando, conosceranno bestie primitive, animali terreni e marini divenuti simboli in epoca magno greca, affascinanti volatili e rapaci di falconeria medioevale.

L’attività ludica è combinata ad un accompagnamento guidato nelle sale del Museo per grandi e piccoli a cura del personale ministeriale in servizio.

Il Museo Archeologico Lametino è impegnato da anni nell’elaborazione di percorsi ludico-didattici dedicati a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi, coinvolgendoli in maniera attiva nella fruizione del ricco patrimonio culturale che possiede. Ogni reperto archeologico e/o opera d’arte racconta, infatti, una storia e nasconde segreti che possono essere veicolati anche ai più piccoli con i linguaggi e metodi appropriati.

Il laboratorio è a cura del personale del Museo Archeologico Lametino. La partecipazione all’attività “Animali al Museo” è gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti: drm-cal.lametino@cultura.gov.it e 3351732323.