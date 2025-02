Ridurre rischi da infortuni nei cantieri, Ance dispone misura di investimenti per oltre 1 milione di euro per corsi di formazione

Condividi

Nella giornata di Lunedì, a Catanzaro, presso la sede dell’Ance, nel quadro della massima collaborazione tra l’Ance di CZ-KR-VV e le organizzazioni sindacali dell’edilizia, si è svolto un incontro per analizzare gli indicatori di riferimento che hanno caratterizzato l’andamento produttivo del comparto delle costruzioni del 2024.

All’incontro hanno partecipato i Presidenti: Luigi Alfieri, Giuseppe Sammarco, Domenico Letizia, il Direttore di Unindustria Calabria Dario Lamanna, il Direttore Ance Calabria Luigi Leone, il Responsabile delle Relazioni Industriali Stefano Corea, e le Organizzazioni Sindacali dell’Edilizia Feneal Uil Vittorio Vattini – Filca Cisl Ernesto Lombardo e Luigi Lombardo – Fillea Cgil Emanuele Scalzo, Antonio Scigliano e Abdel Ilah El Afia.

In linea con gli anni precedenti, tutti gli indicatori di riferimento hanno registrato il buon andamento del settore delle costruzioni, pertanto le parti sociali hanno confermato l’incremento premiante della retribuzione degli operai anche per l’anno in corso, garantendo livelli retributivi più alti.

È stato anche condiviso – per una più forte integrazione socio culturale dei lavoratori stranieri – di far fruire ai lavoratori di religione musulmana, in organico nelle imprese edili delle tre province, 16 ore (8+8) aggiuntive di permesso retribuito, rispetto a quanto contrattualmente previsto, in occasione della festività musulmana del fine Ramadan e della Pasqua.

Infine, nel corso dell’incontro, è stato affrontato, altresì, il tema molto delicato degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle misure possibili da adottare per contrastarne il fenomeno, rispetto al quale, anche nell’ambito delle iniziative avviate dal Prefetto di Catanzaro S.E. Castrese De Rosa, Ance Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia hanno disposto, per l’implementazione dei Corsi di Formazione, la messa a terra dei fondi di parte datoriale per un importo di € 1.114.000,00 per il 2025, misura che sarà strutturata nel tempo anche per gli anni a venire.

Le imprese, pertanto, potranno usufruire di contributo pari a € 25,00/ora per ogni ora di formazione necessaria al conseguimento dell’attestato formativo a condizione che la formazione si svolga, esclusivamente, presso l’Ente Edile di Formazione delle province di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia.

Tale iniziativa si aggiunge, peraltro, a quella già attuata nel 2023 finalizzata al rimborso totale del costo delle visite mediche obbligatorie previste dal CCNL a carico delle imprese, in un percorso virtuoso di valorizzazione degli Enti Bilaterali che, sempre di più sono chiamati a rispondere con efficacia alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

Tutti i risultati ottenuti dal recente incontro, infatti, sono coerenti con le linee guida programmatiche contenute nel contratto integrativo interprovinciale di secondo livello sottoscritto il 24 09 2021, a conferma che il percorso già da tempo intrapreso dalle Parti sociali riesce a mettere in campo strumenti concreti per la tutela e la crescita del settore delle costruzioni nelle province di Catanzaro- Crotone e Vibo Valentia.