Morte giovane Occhiuto, sindaco proclama lutto cittadino a Cosenza, domani i funerali

Lutto cittadino domani, domenica 23 febbraio, a Cosenza, in occasione dei funerali di Francesco Occhiuto, che saranno celebrati alle ore 17,30, nella Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai.

Il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco, Franz Caruso, per manifestare in modo tangibile il profondo cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto per la scomparsa, improvvisa e drammatica, del loro amato congiunto.